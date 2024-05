Wie frei sind wir wirklich? Ausstellungsschiff MS Wissenschaft in Potsdam

Was ist eigentlich Freiheit? Wo fängt sie an? Wo liegen ihre Grenzen? Wie frei sind wir in unseren Entscheidungen? Und was bedeutet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz für unsere Freiheit? Diese und viele weitere Fragen um das Thema beleuchtet eine Ausstellung auf dem Schiff MS Wissenschaft. Anlass für das Thema sind die Jahrestage 75 Jahre Grundgesetz und 35 Jahre Mauerfall.

Das Schiff liegt seit Freitag und noch bis Montagabend im Yachthafen Potsdam am Ende der Kastanienallee vor Anker. Die Ausstellung besticht vor allem mit ihren interaktiven Exponaten, die das eher abstrakte Thema Freiheit verständlich und erlebbar machen.

Da wäre zum Beispiel der Fahrsimulator, auf dem man die verschiedenen Stufen autonomen Fahrens testen kann. Verlasse ich mich ganz und gar auf das Fahrzeug und habe nicht einmal mehr ein Lenkrad oder nutze ich nur die Möglichkeit, das Auto die Spur halten zu lassen? Ist autonomes Fahren vor allem riskant oder unterstützt mich das Fahrzeug eher im Verkehr?

Interessant auch der Genetic Pinball, ein digitaler Flipper. Bestimmen unsere Gene oder unsere Umwelt darüber, wer wir als Menschen sind? Spielend kann man erfahren, dass das Zusammenspiel beider Faktoren Wohlstand, Bildungsweg oder Gesundheit beeinflussen.

An einem weiteren Exponat kann man seine Entscheidungen zu vorgegebenen Fragen mit denen der KI vergleichen und dabei überlegen, welche Entscheidungen man guten Gewissens KI-Systemen überlassen will und kann.

Die Ausstellung lädt Besucherinnen und Besucher ein, einige der vielen Facetten von Freiheit unter die Lupe zu nehmen. © Andreas Klaer

Am Wochenende wird es zudem jeweils um 12 und 14 Uhr Workshops zum Thema Zeitzeuginnen und Zeitzeuge geben. Hier können die Teilnehmenden die Lebensgeschichten der Holocaustüberlebenden Inge Auerbacher und Kurt S. Maier kennenlernen. In Interviews berichten sie von der Missachtung und dem Entzug ihrer Freiheiten und Rechte und sprechen darüber, ob das Exil für sie Freiheit bedeutete. Unabhängig vom Workshop kann man beim Exponat „Frag nach!“ die beiden selbst interviewen und einige ihrer 900 Antworten kennenlernen.

Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos. Sie ist für Kinder ab 12 Jahren geeignet. Besuchen kann man sie täglich von 10 Uhr bis 18.30 Uhr in Eigenregie. Wer an einer Führung interessiert ist, kann am Wochenende um 11 oder 17 Uhr und am Montag um 17 Uhr an Bord gehen. Die MS Wissenschaft tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland und Österreich. Von Potsdam aus geht es für den 28. und 29. Mai nach Brandenburg an der Havel weiter.