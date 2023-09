„Wir fahren Eisenbahn, und das pünktlich“ Wie ein Potsdamer Unternehmen im Regionalverkehr aushilft

Alles begann mit einem Hobby. Der Tankstellenpächter Hartmut Wedler und der Forstarbeiter Rainald Franz liebten das Schnaufen und Zischen alter Dampflokomotiven. Sie engagierten sich bei einer Museumseisenbahn. Doch das Hobby war kostspielig: Es brauchte Geld. Wedler und Franz kauften eine alte Diesellokomotive und begannen, sie für den Einsatz bei Schienenbaustellen zu vermieten. Das war die Geburtsstunde der „Wedler – Franz – Logistik“ (WFL).

Szenenwechsel. 20 Jahre später, Potsdam, im Industriegebiet am Verkehrshof. In einem Bürogebäude sitzen Gregor Schulz und Torsten Richter. Sie sind bei der WFL zuständig für den Bereich Personenverkehr. Denn was einst klein begann, hat sich zu einem veritablen mittelständischen Betrieb entwickelt: „Wir haben etwa 120 Mitarbeiter, wir haben etwa 45 betriebsfähige Lokomotiven, 500 Güterwagen und 50 Personenwagen“, zählt Schulz auf.

Aus dem Rangieren von Waggons bei Bahnbaustellen wurde die Versorgung der Baustellen mit Material, der Einstieg in den Güterverkehr. „2019 hatte dann die Bahngesellschaft "Go Ahead" eine Ausschreibung für Regionalverkehre auf der Strecke von Nürnberg nach Stuttgart gewonnen“, sagt Schulz. Doch die neuen Züge hatten noch keine Zulassung. „Da wurden wir gefragt, ob wir aushelfen können – denn durch unsere Dampfloks hatten wir ja auch einen historischen Personenzug.“

Den freilich wollte die WFL nicht im Regionalverkehr einsetzen: Man kaufte von der DB Regio einen gebrauchten Zug und übernahm den Auftrag. Heute gilt die WFL in Eisenbahnerkreisen als „schnelle Eingreiftruppe“. Wenn irgendwo in Deutschland Züge fehlen, in der Werkstatt sind oder zu spät ausgeliefert werden, steht das Potsdamer Unternehmen mit seinen Zügen bereit.

Die WFL fährt dort, wo es Ausfälle gibt

„Aktuell fahren wir von Würzburg nach Treuchtlingen“, sagt Schulz. Doch auch für die S-Bahn Hannover oder die Eisenbahnunternehmen Abellio und „Go Ahead“ Baden-Württemberg war die WFL schon im Einsatz. „Wir bewerben uns allerdings nicht bei Streckenausschreibungen“, sagt Schulz. „Das wäre mit unseren älteren Zügen auch nicht möglich: Die Verkehrsverbünde wollen ja in der Regel moderne Fahrzeuge haben.“ Man macht anderen Unternehmen keine Konkurrenz, sondern setzt weiter auf die eigene Nische: Die WFL fährt dort, wo es plötzliche Ausfälle gibt. „Wir machen die Leute glücklich damit, dass wir einfach unser Kerngeschäft machen“, sagt Schulz. „Wir fahren Eisenbahn, und das pünktlich.“

Von Potsdam mit Sonderzügen nach Rostock, Weimar oder Dresden

In eigener Regie bietet das Unternehmen Sonderzüge an, etwa von Berlin und Potsdam aus zur HanseSail nach Rostock, zum Zwiebelmarkt nach Weimar oder zum Striezelmarkt nach Dresden. „Das dient auch der Werbung für das eigene Unternehmen“, sagt Richter. So hat ein Sonderzug nach Warnemünde schon zu einem weiteren Auftrag geführt: Für Kreuzfahrtreedereien bringt die WFL nun Ausflügler zur Stadtbesichtigung nach Berlin.

„Da steigen ja 800 Leute vom Kreuzfahrtschiff, die können ja nicht einfach den normalen Zug nehmen.“ Und was ist mit den überfüllten Ausflugszügen zur Ostsee? Hätte die WFL da eine Lösung parat? „Unsere eigenen Sonderzüge werden erst wieder im kommenden Jahr fahren“, sagt Richter. „Aber wenn jemand bei uns etwas bestellen würde, wären wir natürlich sofort bereit.“

Drei bis vier Tage Vorlauf würde es brauchen, bis das Potsdamer Unternehmen einen Zug auf die Schiene stellen könnte. „Wenn der VBB oder die Verkehrsministerien bei uns anfragen würden, könnten wir das machen“, sagt Richter. Es würde nur den Auftrag brauchen.