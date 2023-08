Wölkchen an der Zimmerdecke Angela Kaiser ist Himmelsmalerin in Potsdam

Morgens Zuhause aufwachen und in einen blauen Himmel schauen auch ohne Dachfenster – wem das gefallen würde, der ist bei Angela Kaiser an der richtigen Adresse.

Die Diplomdesignerin hat sich seit zehn Jahren der Himmelsmalerei verschrieben. „Ich habe damals an einem Morgen an die Decke geschaut und mich gefragt, warum da eigentlich nichts ist“, erinnert sich die Potsdamerin. Jugendstil, Gründerzeit, Barock – immer habe es Deckenmalerei gegeben. Doch seit etwa 100 Jahren werde das stiefmütterlich vernachlässigt.

Immer Kaiserwetter: Die Firma der Designerin heißt Kaiserhimmel. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Sie fing mit der Zimmerdecke in ihrem heutigen Arbeitszimmer an, malte einen Himmel in blau und weiß. „Als ich fertig war, hatte ich das Gefühl, ich hätte so etwas schon immer gemacht. Es war relativ einfach und fühlte sich gut an.“

Wobei einfach nicht heißt, dass das jeder könnte. Einfach war es für die vielseitige Designerin vor allem deshalb, weil sie sich seit dem Ende ihres Studiums in vielen kreativen Tätigkeitsfeldern ausprobiert hatte. Sie war Bühnenmalerin für das Musical West Side Story an der Deutschen Oper, Stuckateurin, Imitatmalerin und Bauleiterin. In Potsdam hatte sie zum Beispiel die Verantwortung für den Aufbau der Dinosaurierausstellung in der Biosphäre. Ihr letzter großer Job war in den Jahren 2010 bis 2013 die Dekoration für die Tourneeproduktion des Musicals Cats.

Doch zurück zu Kaisers erstem Himmel. Mit der Freude und Begeisterung über das erste gelungene Himmelsbild ging die Künstlerin etwa zwei Jahre lang an die Recherche zum Thema. „Parallel dazu habe ich bei Freunden Himmelsbilder gemalt und gemerkt, dass ich auch gut beraten kann“, erzählt Kaiser über diese Zeit. Im Jahr 2013 stand für sie fest: „Ich mache das.“

Die Mitarbeiter beim Arbeitsamt fanden ihre Idee skurril – und dennoch unterstützenswert. Kaiser wusste von lediglich acht Künstlern, die in Deutschland Himmel malen. Die Konkurrenz war also nicht groß. Trotz ihres großen Erfahrungsschatzes habe sie aber noch viel lernen müssen. Zum Beispiel über Kopf malen.

Auf die Mischung kommt es an: Das Werkzeug der Himmelsmalerin. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Inzwischen schmücken ihre Himmel in ganz Deutschland private Wohnungen, Geschäftsräume sowie eine Kirche in Höxter in Westfalen. Kaiser nutzt nur Naturfarben, die sie im gleichnamigen Fachgeschäft in Potsdam kauft. Die Arbeit mit Naturfarben macht sie auch für Denkmalschützer interessant. Und eine feste Konstante ist die Farbe Blau. Die steht laut Kaiser für Ruhe und Gelassenheit – und sei gut für den Blutdruck.

Unabhängig davon richtet sie sich nach den Wünschen ihrer Kunden. Stuck und Goldrahmen? Bitteschön. Das Lieblingskuscheltier als Wolke im Kinderzimmer? Auch möglich. Ornamente? Sehr gern. „Ich verstehe mich als Dienstleisterin gegenüber meinen Kunden, nicht als Künstlerin“, beschreibt die 48-Jährige ihr Berufsverständnis. „Es geht fast alles. Wenn ich etwas nicht kann, dann sage ich das“, erzählt Kaiser. Ihre wichtigsten Werkzeuge sind wie bei jedem Maler Rolle und Pinsel. Für höhere Räume nutzt sie ein Gerüst.

Service Beispiele für Angela Kaisers Himmelsmalerei findet man unter: www.kaiserhimmel.de

Im Prinzip gebe es keine Räume, die sich nicht für einen Himmel eignen. Ein Raum muss nicht hoch, das Zimmer nicht groß sein. Die Himmel sind laut Kaiser nicht erdrückend, und die Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre zeigten, dass man der Himmel auch nicht überdrüssig werde.

Beim ersten Kundenbesuch bringt die Malerin einen Katalog und verschiedene Mustertafeln mit. Kommt ein Auftrag zustande, streicht sie am ersten Tag nur die Blautöne unter die Decke. Dann empfiehlt sie ihren Kunden, sich das Ganze in Ruhe anzuschauen – zu unterschiedlichen Tageszeiten und Lichtverhältnissen. Erst dann arbeitet Kaiser in den folgenden Tagen weiter. Etwa 250 Euro kostet ein Quadratmeter Kaiserhimmel. Das wird teurer, wenn die Malerin zum Beispiel ein Oval konstruieren muss oder etwa weiterer Stuck hinzukommt. Jeder Himmel ist ein Unikat.

Im Oktober besteht Angela Kaisers Unternehmen zehn Jahre. Zum Jubiläum plant sie eine 50-Prozent-Aktion nur für Potsdamer. Vier Motive werden dann zur Auswahl stehen. Sie hat sie nach Schlössern benannt. Alle vier eint jedoch, dass sie wie ein Fenster sind, das man unter der Decke hat und das einem stets einen blauen Himmel zeigt. Mögliche Nebenwirkungen wie Träumen oder Entspannen sind erwünscht.