Zur Kommunalwahl in Potsdam Podiumsdiskussion des Behindertenbeirats

Der Potsdamer Beirat für Menschen mit Behinderung veranstaltet vor der Kommunalwahl am 9. Juni eine Podiumsdiskussion. Diese findet am heutigen Donnerstag (23. Mai) ab 18 Uhr statt, Ort ist der Havelsaal im Hauptquartier der Industrie- und Handelskammer an der Breiten Straße. Thema sind die Antworten der Parteien und Wählergruppen auf sogenannte Wahlprüfsteine, die der Beirat versendet hat. Es geht um Fragen, bis wann zum Beispiel die Barrierefreiheit in bestimmten Bereichen der Stadt erreicht werden kann und wie das möglich werden soll. Die Antworten sollen am heutigen Donnerstagabend veröffentlicht werden, unter www.potsdam.de/beirat-fuer-menschen-mit-behinderung.

Für das Podium angekündigt sind Experten zu Themen wie Barrierefreiheit oder Arbeit, die Moderation übernimmt Martin Spiewak von der Wochenzeitung „Die Zeit“. Der ehrenamtliche Beirat tritt für die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Stadt ein. Damit vertritt das Gremium die Interessen von rund 40.000 behinderten und schwerbehinderten Menschen in Potsdam, Tendenz steigend.