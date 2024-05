Ikonen aus Rumanien in Potsdam Schätze sakraler Malerei zum Anschauen und Selbermalen

Der Künstler Florin Poenariu bevorzugt die Stille, denn das Malen von Ikonen ist vor allem Meditation und Gebet. Es ist ein konzentriertes Machen, eine religiöse Erfahrung, die viel Zeit, Geduld und Hingabe benötigt. Doch am Pfingstsonntag nahm er die leise Unterhaltung der rund 50 Kinder und Erwachsenen in der Neuen Kirche Golm gern in Kauf. Der populäre Ikonenmaler aus Rumänien ist auf Einladung der Trinitatis-Kirchengemeinde im Norden Potsdams in das Gotteshaus nach Golm gekommen, um eine Einführung in die uralte Ikonenmalerei zu geben.

Von Tisch zu Tisch geht er, verteilt die mitgebrachten Ikonenvorlagen und die Ölfarben. Da sind natürlich erklärende Worte vonnöten, denn so manche Workshop-Teilnehmenden sind mit der Ikonenmalerei nicht vertraut. Einige erleben sie sogar zum ersten Mal. Doch alle wollen Bilder malen, die sie ab Juli in der Golmer Kirche in einer Ausstellung präsentieren können.

Ikonenmaler Florin Poenariu in Golm. © Andreas Klaer

Florian Poenariu aus dem rumänischen Dorf Laz, einem Zentrum der Ikonenmalerei, ist auch deswegen nach Potsdam gekommen, um seine eigene Ikonenmalerei vorzustellen. Seit dem 18. Jahrhundert gehört in seiner Familie die Ikonenmalerei zur selbstverständlichen Tradition. Die Maler sind stets an bestimmte Motive gebunden. Sie schreiben im Grunde das Evangelium nach – in Farbe. Dieses „Nachschreiben“ einer Ikone ist keine Kopie, sondern es erfordert die schöpferischen Kräfte der Malenden, doch auch die persönliche Bereitschaft, sich auf das einzulassen, was „geschrieben“ wird.

Orthodoxe Christen feiern gemeinsam

Gut 30 Ikonen zeigt der rumänische Maler innerhalb der diesjährigen Sommerausstellung in der Golmer Kirche, die seit Jahren erfolgreich veranstaltet wird. Hanna Löhmannsröben, Theologin und Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Mit-Initiatorin der Ausstellungsreihe, konnte für die diesjährige Schau die Rumänisch-orthodoxe Gemeinde Potsdam gewinnen. Seit gut drei Jahren hat sie in der Neuen Kirche in Golm eine Heimat gefunden. Die Gemeinde gehört zur Rumänisch-orthodoxen Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa mit Sitz in Nürnberg.

Rumänische Ikonen in der Golmer Kirche. Begleitend zur Ausstellung des rumänischen Ikonenmalers Florin Poenariu in der Kirche Golm gab es einen Workshop zum Ikonenmalen. © Andreas Klaer

Priester Ionut Daniel Bancila ist glücklich darüber, dass seine Gemeinde mit der Trinitatis-Gemeinde eine Partnerin auf Augenhöhe gefunden hat. Jeden Sonntag feiern die 60 bis 70 orthodoxen Christen aus Potsdam, Berlin und aus der gesamten Region in Golm Gottesdienste. Manche Familie hat einen weiten Weg zurückzulegen. Hanna Löhmannsröben erzählt, dass während der orthodoxen gottesdienstlichen Feier der evangelische Kirchenraum wie verwandelt wirkt.

„Die Atmosphäre hat sehr Erhabenes, Festliches. Die Ikonen, Kerzen, der Weihrauch, die liturgischen Gebete, die Sakramente haben viel Verinnerlichendes. Sie erzählen von der tiefen Gläubigkeit der orthodoxen Christen.“ Die Theologin, die an der Universität Potsdam lehrt, bemerkt, dass der Kirchenraum durch die rumänisch-orthodoxe Gemeinde eine befruchtende Belebung erfährt.

Wer sich die Zeit nimmt, die Ikonen des Malers Florin Poenariu mit den Christus-, Marien- und Heilgendarstellungen zu betrachten, wird spüren, dass eine besondere Faszination von ihnen ausgeht. Sie ziehen in ihren Bann durch die Leuchtkraft und Ruhe. „Doch nicht die Malerei selbst will die Stille bringen, sondern die Heiligen, die darauf dargestellt sind“, sagt Poenariu. Er sieht sich nicht als Künstler im eigentlichen Sinn. „Ich bringe mich in den Ikonen nicht selber zum Ausdruck“, sagt er. „Vielmehr möchten die Bilder ein Instrument für das sein, woran ich glaube“.

Auf den Ikonen ist nirgendwo sein Name zu finden. Auch das hat Tradition. Das rumänische Kultur- und Bildungsministerium hat eine Bezeichnung für Florin Poenariu gefunden: ein „lebendiger menschlicher Schatz“.

Die Ikonenmalerei-Ausstellung in der Neuen Kirche Golm ist bis Anfang September jeden Sonntag von 15 bis 17 Uhr zu sehen.