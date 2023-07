Potsdams Partnerstädte Europa-Filmwoche im Thalia

Zehn offizielle Städtepartnerschaften pflegt die Landeshauptstadt Potsdam in der Welt, acht davon liegen in Europa. Um den Potsdamerinnen und Potsdamern diese kulturelle Vielfalt etwas näherzubringen, findet vom 4. bis zum 10. September 2023 die Europäische Filmwoche im Thalia Programmkino in Babelsberg statt.

Bereits zum dritten Mal organisiert die Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e.V. die Europäische Filmwoche in enger Zusammenarbeit mit dem Thalia, den Freundeskreisen der europäischen Partnerstädte Potsdams sowie mit Unterstützung der Landeshauptstadt Potsdam sowie dem Ministerium für Finanzen und Europa.

In diesem Jahr können acht Filme aus acht verschiedenen europäischen Ländern angesehen werden. Vor jeder Filmvorführung stellt sich zudem der jeweilige Freundeskreis beziehungsweise Partnerschaftsverein vor und berichtet von der Städtepartnerschaft. Montag bis Samstag laufen die Filme jeweils um 18 Uhr, am Sonntag gibt es zwei Vorstellungen, um 11 Uhr und 18 Uhr.

Das genaue Programm ist unter www.thalia-potsdam.de zu finden. Reservierungen sind unter 0331/74 370 20 möglich. Der Eintritt kostet 5 Euro, Sonnabend ist der Eintritt frei.