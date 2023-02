Wochenendtipps für Potsdam Klauen, putzen und untergehen

Apocalypse. Kapitän Marlow reist in die feindliche Umgebung des Kongo. Dort findet er Kurtz, der Elfenbein von den Eingeborenen erpresst. Joseph Conrads Erzählung „Das Herz der Finsternis“ erzählt von einer dystopischen Reise mitten hinein in das düstere Kapitel europäischer Kolonialgeschichte, 1997 als „Apocalypse now“ verfilmt. Es liest der Schauspieler und Vorleser Ben Becker, am Samstag um 20 Uhr in der Waschhaus-Arena, Karten gibt es hier: www.waschhaus.de/veranstaltungen/ben-becker-25-02-2023?c=5

Klauen und loslassen. Mal kein Buch, sondern ein Musikvideo wird am Freitag im Wist Literaturladen vorgestellt: „KLEPTOMANIE“ von den HOT-Schauspielern Philipp Mauritz und Paul Wilm. Es erzählt von einem Paar, das nur noch eines verbindet: Die beiden gehen gemeinsam klauen. Vor der Videopremiere gibt die Band „Spätkauf“ mit Philipp Mauritz ein kurzes Konzert. Um 19 Uhr im Salon über dem Literaturladen, der Eintritt ist frei.

Schlossputz. Am Samstag können Sie ab 9 Uhr beim Frühjahrsputz im Belvedere die Vereinsmitglieder unterstützen. Bevor am 4. März die Besuchersaison beginnt, muss das alte Laub weg und in den Ausstellungsräumen Staub gewischt werden. Was eben zu tun ist nach der Winterpause. Mehr Infos unter www.pfingstberg.de/2023/01/19/fruehjahrsputz-auf-dem-pfingstberg/

Sechs mal Brandenburg. J.S. Bach nannte sie schlicht „Sechs Konzerte mit mehreren Instrumenten“, gewidmet dem „Marggraf de Brandenbourg“. Erst der Bach-Biograf Philipp Spitta gab ihnen den Namen „Brandenburgische Konzerte“. Die Kammerakademie führt sie auf, wo immer schon Bach gespielt wurde: im Schlosstheater im Neuen Palais. „Bachs Universum Teil I Freitag um 19 Uhr, Teil II am Sonntag um 16 Uhr. Hier gibt es Karten: www.spsg.de/aktuelles/veranstaltungen/ oder auf www.kammerakademie-potsdam.de/

