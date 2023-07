Polizei erneuert Warnung vor „gefährlichem Wildtier“ Löwin im Gebiet Berlin-Brandenburg vermutet – das ist die Lage

Die Polizei in Berlin und Brandenburg setzt die Suche nach dem Raubtier auch in der Nacht zu Freitag fort. Im Süden der Hauptstadt seien etwa 220 Polizistinnen und Polizisten in dem Gebiet im Einsatz, in dem es mögliche Sichtungen gab, sagte die Sprecherin der Berliner Polizei, Beate Ostertag, am Donnerstagabend. Beteiligt an der Suche seien Veterinärmediziner und der Stadtjäger. Es sollten Nachtsichtgeräte und eine Nachtsichtdrohne eingesetzt werden.

„Wir werden so lange im Einsatz sein, bis das Tier gefunden ist“, sagte Ostertag. Am späten Abend erneuerte die Polizei via Twitter ihre „Warnung vor einem freilaufenden, gefährlichen Wildtier“ im Bereich der südlichen Landesgrenze Berlins. Erstmals hatte die Polizei am Donnerstagmorgen vor dem Tier gewarnt.

Auch die Brandenburger Polizei setzte ihre Suche im Bereich rund um Kleinmachnow fort, wie es hieß. Ein Sprecher erklärte auf Tagesspiegel-Anfrage, dass eine mutmaßliche Sichtung in der Nähe des Königswegs in Berlin-Zehlendorf gemeldet worden sei. Dies werde von den Einsatzkräften in Berlin überprüft.

Das Raubtier war in der Nacht zum Donnerstag zuerst in der Gemeinde Kleinmachnow südwestlich von Berlin entdeckt worden.

Jagdpächter findet Spuren an Baumrinde

In der Straße An der Stammbahn in Kleinmachnow, direkt an der Grenze zu Zehlendorf, patrouillierten am Abend Polizeiwagen. Nur ein paar Meter weiter, an der Rudolf-Breitscheid-Straße/Ecke Richard-Strauss-Weg, sollen am Nachmittag Spuren des Raubtieres gefunden worden sein. An einem Baum könnte sich die Löwin geschubbert haben – so sagt es Kleinmachnows Jagdpächter Peter Hemmerden. Ein Tier habe Spuren an der Rinde hinterlassen.

An diesem Baum will Kleinmachnows Jagdpächter Peter Hemmerden Spuren des Tieres entdeckt haben. © PNN/Manfred Thomas

Auch auf der Berliner Seite des ehemaligen Todesstreifens, auf dem Königsweg in Höhe Wasgensteig, waren am Donnerstagabend Polizeibeamte postiert. Sie sperren den Weg ins Waldgebiet hinein. Direkt anliegend befindet sich der Waldfriedhof Zehlendorf.

Löwin, oder nicht? Aus Sicht des Veterinärmediziners Achim Gruber von der Freien Universität Berlin bleiben Zweifel, ob es sich bei dem gesuchten Raubtier wirklich um eine Löwin handelt. „Ich halte es für möglich, dass das eine Löwin ist, bin aber nicht davon überzeugt“, sagte Gruber am Donnerstagabend im RBB-Spezial. Als Wissenschaftler sei er vorsichtig. Es gebe viele Argumente dafür, dass es eine Löwin sei. „Aber der letzte Beweis steht für mich noch aus“, so Gruber. Die Handy-Aufnahme sei unscharf und durch das Licht könnten Täuschungen entstehen. Er setze auf die Jagdhunde, die nach dem Tier suchten. Die Hunde, die im Einsatz seien, seien sehr gut. Wenn diese keine Spuren fänden, sei dies „ein starkes Puzzlestück“ gegen die Hypothese, dass man es mit einer Löwin zu tun habe. (dpa)

Bereits am Nachmittag hatte es Hinweise gegeben, wonach sich das Tier im Bereich des Waldfriedhofs in Zehlendorf aufhalte. Diese hatten sich jedoch nicht bestätigt, wie die Polizei am späten Abend auf Twitter mitteilte. Auch eine gemeldete Sichtung im Bereich Düppel konnte von der Polizei nicht bestätigt und verifiziert werden.

Die Gemeinde Kleinmachnow übergab die Einsatzleitung im Laufe des Tages an die Polizei, wie Bürgermeister Michael Grubert (SPD) der RBB-„Abendschau“ sagte. Am Abend blieb die Polizei mit Wärmebildkameras im Einsatz und könne je nach Lage die Maßnahmen intensivieren. Die Suche werde am Freitag intensiviert, dann sollen auch spezielle Tierfährtenleser zum Einsatz kommen, kündigte Grubert in einem „RBB-Spezial“ an.

Schwerpunktmäßig wird in Kleinmachnow nach dem Tier gesucht. Aber auch in Stahnsdorf, Teltow und im südlichen Berlin ist die Polizei im Einsatz. Derzeit werde in Kleinmachnow zum Schutz der Bevölkerung auch ein „Survivor“ eingesetzt, bestätigte die Brandenburger Polizei am frühen Nachmittag auf Nachfrage. Dabei handelt es sich um ein gepanzertes, geländegängiges Fahrzeug des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Man wolle keine Maßnahme unversucht lassen, hieß es.

Am Nachmittag wurde im Waldgebiet Dreilinden nach dem Tier gesucht, dabei kam ein Survivor zum Einsatz. © Julius Geiler

Die Polizei Berlin hatte wegen der möglichen Sichtung der Löwin auf dem Gebiet der Hauptstadt Beamte einer Einsatzhundertschaft, die Technische Einsatzeinheit und einen Hubschrauber losgeschickt. „Unsere Kollegen sind im Süden Berlins im Einsatz und suchen das Gebiet großflächig ab“, teilte die Behörde am Donnerstagmittag auf Twitter mit. „Wir raten Ihnen, von einem Aufenthalt in Waldgebieten aktuell abzusehen und bei Sichtung des Wildtieres unverzüglich Schutz aufzusuchen und die Polizei über den Notruf zu informieren.“

Von Ordnungsamtsstadtrat Urban Aykal (Grüne) aus Steglitz-Zehlendorf heißt es: „Der Veterinäramtsleiter und eine Mitarbeiterin seines Amts begleiten die Polizei seit heute Morgen.“ Sie seien Teil des Krisenstabs der Polizei.

Wie eine Sprecherin der Brandenburger Polizei am Mittag auf einer Pressekonferenz berichtete, hätten zwei Polizisten das Tier in der Nacht gesehen – zweimal. Sie sprach von einer „gesicherten Wahrnehmung von Kollegen“. Von der Polizei hieß es zudem, es gebe keine Hinweise, die dazu geführt hätten, in der Region Privatpersonen auf die Haltung eines Wildtiers zu überprüfen.

Die offizielle Einsatzleitung hat das Ordnungsamt. Dieses war mit sechs Mitarbeitenden mit Fahrzeugen im Einsatz und suchte nach dem Tier, unterstützt von Polizei und Feuerwehr. Die Polizei sei vor allem dafür da, die Bevölkerung zu schützen und den Bereich zu sichern, erklärte ein Sprecher.

Auch in Berlin wird vor „gefährlichem Wildtier“ gewarnt

In einer Gefahreninformation, die die Berliner Feuerwehr auf der Webseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz herausgegeben hat, ist ein Bereich markiert östlich der A115/Avus über Zehlendorf, Steglitz, Tempelhof im Norden, Marienfelde im Süden bis nach Buckow und Rudow in Neukölln. Nördlich grenzt der Bereich an die Berliner Stadtautobahn A100 und an die A113 an der Grenze zu Treptow-Köpenick.

Die Berliner Feuerwehr ist in den Einsatz allerdings nicht involviert, betonte diese auf Twitter: „Wir haben zu diesem Ereignis lediglich die Warnmeldung herausgegeben. Bearbeitet wird der Sucheinsatz durch die Brandenburger Kolleginnen und Kollegen der Polizei Brandenburg.“

Eine weitere Gefahreninformation wurde von der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel für die Region Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf auf Brandenburger Gebiet herausgegeben. Hier sind beide Bereiche zu sehen:

© Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe / Screenshot: Tsp

© Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe / Screenshot: Tsp

Hinweise aus der Bevölkerung

Bis zum späten Nachmittag seien zu dem entlaufenen Wildtier insgesamt 15 Hinweise eingegangen, teilte die Polizei in Brandenburg mit. Diese würden systematisch geprüft. Der Einsatz solle auch in der Nacht fortgesetzt werden, erklärte die Behörde weiter. „Die Einsatzmaßnahmen werden fortgesetzt, bis eine Gefährdung der Bevölkerung ausgeschlossen werden kann“, hieß es.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin sind 30 Funkstreifenwagen der Brandenburger Polizei im Bereich Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow unterwegs. Die Berliner Polizei setzte 170 Beamte ein. Auf Brandenburger Seite waren es mehr als 100 Polizisten, darunter Kräfte aus der Polizeihundertschaft, den Spezialeinheiten und der Streifenpolizei. Sie waren teils schwer bewaffnet, mit Maschinenpistolen unterwegs. Auch Polizeihubschrauber, Drohnen und Wärmebildkameras kamen zum Einsatz.

Eine allgemeine Warnung der Bevölkerung durch die Polizei hatte auch gegen 17 Uhr weiter Bestand. „Wir bitten die Bevölkerung in den genannten Gebieten mit entsprechender Umsicht zu handeln und einen Aufenthalt in den angrenzenden Waldgebieten zu vermeiden. Suchen Sie bei Sichtung des Tieres unverzüglich Schutz auf und informieren Sie die Polizei über den Notruf 110“, teilte die Polizei mit.

Um Hinweise über die Herkunft des Tieres zu erlangen, bat die Berliner Polizei am Nachmittag auf Twitter die Bevölkerung um Mithilfe. „Wenn Sie wissen, wo das Wildtier gehalten oder sich vor dem aktuellen ‚Ausflug’ in die Brandenburger und Berliner Natur befand, dann melden Sie sich bitte auf der nächsten Polizeidienststelle oder wählen den Notruf 110“, schrieben die Ermittler.

Die Gemeinde Kleinmachnow ging zunächst davon aus, dass das Tier den Bereich Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf nicht verlassen habe, sagte Einsatzleiter Alexander Scholz. Mehrere Sichtungen in Zehlendorf hätten sich nicht bestätigt. Die Sichtungen waren alle unabhängig voneinander, hieß es, aber alle im Gebiet Rudolf-Breitscheid-Straße/Richard-Strauss-Weg bis zum Stahnsdorfer Damm. Dieses Areal und das Waldgebiet nördlich davon, das teils zu Kleinmachnow, teils zu den Berliner Forsten gehört und westlich von der A115 begrenzt ist, werde durchsucht.

Geschossen wird nur bei Gefahr

Wie Bürgermeister Michael Grubert (SPD) berichtete, wurde das Tier bis 13 Uhr noch nicht wieder gesichtet. „Es wird gemeinsam gesucht.“ Auch Pfotenspuren seien noch nicht entdeckt worden, so Jagdpächter Peter Hemmerden. Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, es sei eine Tierärztin mit vor Ort und zwei Jäger mit Waffen. Es gebe nach Angaben der Amtsärztin außerdem keinen Hinweis darauf, dass das Tier ein anderes Tier gerissen hat. Blutspuren seien nicht entdeckt worden.

Fünf spannende Fakten über Löwen Verbreitung: Löwen leben in Afrika südlich der Sahara und in Westindien in der Region des Gir Forest. Größe: Löwen sind die zweitgrößten Katzen der Welt, nur Tiger sind größer. Fressen: Löwen haben einen durchschnittlichen Fleischbedarf von fünf bis zehn kg pro Tag, nehmen aber nicht regelmäßig Nahrung auf. Schlaf: Wenn Löwen viel gefressen haben, schlafen und dösen sie bis zu 20 Stunden am Tag. Aussterben: Die Weltnaturschutzunion listet Löwen als gefährdet. 2020 gab es nur noch 350 Löwen in Indien und ca. 20.000 Löwen in ganz Afrika. Quelle: WWF

Schwerpunkt des Sucheinsatzes ist Kleinmachnow, aber auch in Stahnsdorf, Teltow und im südlichen Berlin wird gesucht. © REUTERS/ANNEGRET HILSE

Falls das Wildtier gefunden wird, soll es laut Grubert betäubt und eingefangen werden. Erschossen werden solle das Tier nur, wenn die Sicherheit der Beamten gefährdet sei. Wenn man das Tier finde, werde entschieden, ob man mit Betäubung arbeite oder es erschießen müsse. „Das wird je nach Situation entschieden.“ Die Suche nach dem Raubtier sei eine große Herausforderung, sagte die Sprecherin.

Die Polizei warnte ausdrücklich davor, in der Region Wälder zu betreten. „Suchen Sie bei Sichtung des Tieres unverzüglich Schutz auf und informieren Sie die Polizei über den Notruf 110“, sagte ein Sprecher. Auch für Teile Berlins zwischen A115 im Westen, A100 im Norden und A113 im Osten wurde eine Gefahreninformation herausgegeben.

Polizei wurde ein Handyvideo vorgelegt

Die Brandenburger Polizei wurde um Mitternacht per Notruf alarmiert, nachdem in Kleinmachnow ein „frei laufendes Wildtier“ gesichtet worden war. Der Polizei wurde auch ein Handyvideo dazu vorgelegt.

„Nach Prüfung des Videomaterials handelt es sich nach einer ersten Einschätzung bei dem Wildtier um eine Löwin“, erklärte die Polizei am Donnerstagmittag. „Die geschilderte Situation wird als glaubwürdig angesehen.“ Die Polizei leitete sofort eine Suche nach der Raubkatze ein, zugleich seien „umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung“ eingeleitet worden.

Ein 19-jähriger Augenzeuge berichtete der „Märkischen Allgemeinen“ (MAZ) von seiner Sichtung. Er habe zunächst eine Horde Wildschweine gefilmt, habe auch die Löwin zunächst für ein Wildschwein gehalten. Schließlich habe der Vater eines Freundes die Polizei alarmiert, die kurz vor Mitternacht vor seiner Tür gestanden habe und der er sein Video zeigte, das laut dem Bericht zur Fahndung geführt haben soll. Im „MAZ“-Bericht ist ein Video von einem Tier im Gebüsch zu sehen. Auch auf Twitter ist das Video zu sehen.

Drohnen zum Schutz der Polizei

Polizeiwagen stehen in einem Teltower Wohngebiet. Bei dem in der Nacht entlaufenen Wildtier im Süden von Berlin könnte es sich nach Angaben der Polizei um eine Löwin handeln. © dpa/Fabian Sommer

Die eingesetzten Drohnen dienen auch zum Schutz der Polizisten, sagte Daniel Keip, Sprecher der Polizeidirektion West. Bei der Suche habe der Schutz der Einsatzkräfte oberste Priorität. Die Polizisten gingen deshalb auch nicht – wie es bei der Suche nach Menschen oft zu sehen ist – in Reihe durch den Wald, sagte Keip. „Sichtungen werden geprüft und Bereiche kurzzeitig abgesperrt“, sagte der Sprecher. Die Polizei überprüfe mehrere Waldstücke, an die auch Wohngebiete mit Einfamilienhäusern angrenzten.

Der Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow, Michael Grubert, rief die Bürger angesichts der Suche zur Vorsicht auf. Panik sei aber nicht angebracht, sagte er rbb24 am Donnerstagvormittag. Die Bürgerinnen und Bürger sollten ihre Aktivitäten außerhalb des Hauses zurückfahren, sagte Grubert. „Ich würde nicht joggen“, nannte er ein Beispiel. Kinder sollten auch nicht mit dem Rad herausfahren. Er gehe aber davon aus, dass für die Bürger in der Gemeinde Kleinmachnow keine direkte Gefahr herrsche und die Polizei die Lage im Griff habe. Grubert sagte rbb24, nach seinen Informationen werde alles getan, um die Löwin zu betäuben, aber nicht zu töten. „Das wäre nur der äußerste Notfall.“

Bewaffnete Suchaktion: Die Sichtung der mutmaßlichen Löwin wurde in der Nacht der Polizei gemeldet. © dpa/Sven Käuler

Zoo und Tierpark: Unsere Löwin ist es nicht

Der Berliner Zoo teilte mit: „Anhand der kurzen Aufnahmen, die derzeit online zu sehen sind, ist nicht auszuschließen, dass es sich um eine Löwin handelt.“ Allerdings: „Mit Sicherheit können wir dies aufgrund der geringen Qualität der Aufnahmen aber nicht bestätigen“, erklärt Christian Kern, Zoologischer Leiter von Zoo und Tierpark Berlin.

Nach Einschätzung der Experten würde eine Löwin „durchaus in einem heimischen Waldstück zurechtkommen“. In einem ihr unbekannten Terrain könne man davon ausgehen, dass sie sich ins Unterholz zurückziehe und nicht aktiv Menschenkontakt suche. „Auch die Gefahr, dass ein Wildtier auf freier Fläche wie beispielsweise im Wald, Park oder Feld einen Menschen direkt angreift, ist geringer, als wenn es sich in einem Wohngebiet in die Enge getrieben und bedroht fühlt“, hieß es.

Der Zoo erklärte zudem, dass es sich bei der mutmaßlich gesichteten Löwin nicht um ein Tier aus dem Berliner Zoo oder Tierpark handle. Woher das entlaufene Raubtier stammt, ist unklar. „Wo es herkommt, wissen wir nicht“, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion am Donnerstagmorgen. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. „Es wird keine Löwin vermisst.“

Wildtier-Haltung muss angemeldet werden

Dem Veterinäramt beim Landratsamts Potsdam-Mittelmark ist keine private Haltung einer Löwin oder eines Löwen in Kleinmachnow bekannt. Nach Angaben eines Sprechers müsste es bei den Behörden angemeldet werden, wenn man ein Wildtier wie einen Löwen halten möchte. Beim Landesumweltamt Brandenburg sind im Tierbestandsverzeichnis 23 Löwen angemeldet, davon nur ein Löwe in privater Haltung, der Rest in Zirkusunternehmen und Zoos.

In Teltow wurde Zirkuschef Michel Rogall gegen 2 Uhr nachts von der Polizei geweckt.Ob sein Zirkus einen Löwen vermisse, hätten die Polizisten wissen wollen, sagte Rogall den PNN. „Deutschlandweit hält kein Zirkus mehr Löwen oder Tiger“, erklärte Rogall. Er wisse von auch niemandem in der Region, der sich privat ein Raubtier angeschafft habe. „Wir sind nicht mehr in den 80ern, das macht man nicht mal mehr illegal. So etwas spricht sich doch sofort herum.“ Der Zirkuschef glaubt an eine Verwechslung.

Haustiere besser drinnen behalten

Als Handlungsempfehlungen heißt es in beiden Warnungen, Haus- und Nutztiere sollten nicht ins Freie gelassen werden, Haustiere in die Wohnung geholt werden. Nur in Notfällen solle der Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr) gerufen werden.

In der Warnung für die Brandenburger Seite heißt es zudem explizit, das betroffene Gebiet solle gemieden und weiträumig umfahren werden sowie: „Verlassen Sie die Wohnung nicht und achten Sie auf Durchsagen der Einsatzkräfte.“ Auch mit Lautsprecherdurchsagen wurde die Bevölkerung vor dem entlaufenen Raubtier im Süden von Berlin gewarnt.

Die Potsdamer Feuerwehr wies auf Twitter darauf hin, dass für das Stadtgebiet der Landeshauptstadt bisher keine Warnung bzw. Gefahr bestehe.

Wo es herkommt, wissen wir nicht. Laut Polizei ist nicht klar, woher das entlaufene Tier stammt.

Unter anderem wurde die Bevölkerung mithilfe von Warnapps gewarnt. Auch viele Berlinerinnen und Berliner im Südwesten der Hauptstadt wurden von einer amtlichen Gefahrenmeldung, etwa durch die NINA Warnapp des Bundes, aufgrund eines „frei laufenden gefährlichen Wildtieres“ geweckt – vorsorglich, wie es von der Berliner Polizei hieß.

Die Gemeinde Kleinmachnow reagierte auf die Suche, hält aber Einrichtungen offen. Die Kitas seien geöffnet, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten, sagte eine Sprecherin der Gemeinde. Auch das Rathaus bleibe offen. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen. „Es sind kaum Leute da“, sagte die Sprecherin.

Katzenfutter als Friedensangebot

Ein Kleinmachnower berichtete am Morgen, vor Ort sei derzeit alles absolut ruhig. Es seien keine Hubschrauber zu hören und auch keine Polizeidurchsagen. Er werde aber auf jeden Fall drin bleiben, bis es Entwarnung gibt.

„Heute bin ich noch mit dem Rad zum Einkaufen an den Zehlendorfer Damm gefahren“, erzählt ein Familienvater aus Kleinmachnow am Telefon. „Ich habe nichts bemerkt, alles war ruhig wie immer hier bei uns.“ Doch bald darauf habe er zwei Whatsapp-Nachrichten bekommen, seine Tochter und eine Kollegin warnten ihn vor der vermeintlichen Gefahr: Pass auf!

Die Terrassentür zum Garten, die er sonst im Sommer gern offen stehen lasse, habe er nun vorsorglich geschlossen, sagt der Mitte 50-Jährige. Und obwohl er keine Angst verspüre, bleibe er vorerst mal im Haus, gehe nur ab und zu in den Garten. Sollte die Raubkatze bei ihm vorbeischauen, werde er ihr als Friedensangebot Katzenfutter vor die Nase werfen, sagt er und lacht. Das Futter halte er für gelegentlich vorbeikommende Nachbarstiere bereit. (mit dpa)