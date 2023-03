Gestohlener Laptop getrackt Diebe nach Einbruch in Stahnsdorf in Sachsen gefasst

In Stahnsdorf sind am Dienstagabend zwei Diebe in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wenig später wurden die Einbrecher in Sachsen gefasst, nachdem der Eigentümer seinen gestohlenen Laptop getrackt hatte. Ehe die sächsische Polizei alarmiert werden konnte, hatte die Bundespolizei die beiden Täter kurz vor der tschechischen Grenze gestellt.

Die 24 und 33 Jahre alten Männer wurden festgenommen. In ihrem Wagen wurden nach Angaben der Polizei verschiedene Wertgegenstände gefunden. Dabei könnte es sich um Diebesgut handeln. Unter den Funden war auch der mit einer Trackingfunktion ausgestattete Laptop des Stahnsdorfers. Der Besitzer erhielt das Notebook nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen zurück. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Die Täter hatten in Stahnsdorf neben dem Laptop weitere Wertsachen gestohlen, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten und in das Haus eingestiegen waren. Nach Polizeiangaben entstand insgesamt ein Schaden von rund 5000 Euro.

Zur Startseite