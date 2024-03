In einer Grundschule in Stahnsdorf Smartboard fällt von der Wand – drei Kinder verletzt

Elf Klassenräume und vier Fachräume der Grundschule „Heinrich Zille“ sowie einen Klassenraum an der Lindenhof-Grundschule hat die brandenburgische Gemeinde Stahnsdorf (Kreis Potsdam-Mittelmark) als Schulträger vorläufig gesperrt, nachdem drei Kinder am Mittwochvormittag bei einem Vorfall mit einem Smartboard verletzt wurden.

Die Aufhängung einer dieser Tafeln, die vermehrt in Schulklassen verwendet wird, habe in einem Klassenraum der Zille-Grundschule nachgegeben und drohte von der Wand zu krachen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Drei Schüler, die ersten Schilderungen zufolge dabei geholfen hätten, das Smartboard abzustützen, seien dabei leicht verletzt worden.

Aus diesem Grund werden nun alle Tafeln, die an vergleichbaren Aufhängungen montiert sind, extern überprüft. Diese technische Sonderprüfung soll am kommenden Montag stattfinden. Bis dahin sind die betreffenden Räume in den beiden kommunalen Schulen vorläufig gesperrt.

Ursache noch unbekannt

Unmittelbar nach dem Ereignis wurden zudem zusätzliche Sichtprüfungen in beiden Schulen durchgeführt. „Es ergaben sich keine weiteren Auffälligkeiten, aber wir haben dennoch vorläufig Sperrungen angeordnet, denn sicher ist sicher“, so Gemeindesprecher Stephan Reitzig. Zum Grund kann er noch nichts sagen. „Zum jetzigen Kenntnisstand können und wollen wir nichts ausschließen, weder Materialermüdung noch Gewalteinwirkung von außen auf die Halterung, noch deren unsachgemäße Montage“, sagte der Sprecher. Tatsache sei, dass sich das Smartboard von der Wand löste.

Unterricht erhalten die betreffenden Klassen bis zur erneuten Freigabe in Horträumen. Die Eltern wurden laut Gemeinde informiert.