Digitalisierung im Potsdamer Rathaus Stadtverwaltung verbraucht deutlich weniger Papier

Die Stadtverwaltung hat ihren Papierverbrauch seit 2017 deutlich senken können. Das hat das Hauptamt im Rathaus jetzt auf Anfrage der CDU bekannt gegeben. Waren es demnach 2017 noch mehr als 45 Millionen Blätter pro Jahr, die die Behörden verbrauchten, sank diese Zahl im vergangenen Jahr 2023 auf noch rund sieben Millionen Blatt. Das verwendete Recyclingpapier trage dabei stets das Umweltsiegel „Blauer Engel“, hieß es weiter. Seit 2017 sind demnach insgesamt 170 Millionen Blätter genutzt worden.

Obwohl der Verbrauch sank, sind die Kosten im Zuge der gestiegenen Papierpreise höher geworden. So bezahlte die Stadt 2017 noch rund 65.000 Euro für Papier pro Jahr, 2023 waren es schon rund 110.000 Euro.

CDU-Fraktionschef Matthias Finken hatte nach solchen Angaben gefragt, um den Stand der Digitalisierung in der Verwaltung einschätzen zu können. Gesunken ist demnach die Zahl der Arbeitstage, in denen Rathausmitarbeiter mobil von zu Hause arbeiten. 2021, mitten in der Corona-Pandemie, ging es hier im Schnitt um 53 solcher Arbeitstage pro Arbeitnehmer und Jahr. 2023 sank dieser Wert auf noch 32 Tage. Die Stadtverwaltung erklärt das auch mit erschwerten Bedingungen, weil ein drohender Cyberangriff Anfang 2023 die Stadtverwaltung teilweise lahmgelegt hatte.

Eine erste Bilanz zieht das Rathaus auch für das neue Bürgerportal, bei dem die Potsdamer dutzende Dienstleistungen beantragen können. „Gegenwärtig besuchen rund 300 Bürgerinnen und Bürger das Portal durchschnittlich pro Tag.“ Zielstellung sei es unter anderem, dass die Nutzer bis Mitte des Jahres ein Konto anlegen können und auch erste Leistungen bezahlen können. Auch weitere digitale Lösungen – etwa zur Einbürgerung oder zum Wohnberechtigungsschein – würden derzeit erarbeitet und sukzessive in das Portal integriert.