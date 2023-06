Polizei in Lehnin: „Schlechter Scherz“ Entwarnung nach Drohung auf Schultoilette

Schilderungen über ausgesprochene Drohungen eines Jugendlichen auf einer Schultoilette haben einen Polizeieinsatz an einer Schule in der Gemeinde Kloster Lehnin (Kreis Potsdam-Mittelmark) ausgelöst. Es handelte sich bei den Äußerungen des Jungen aber um einen schlechten Scherz, wie die Polizeidirektion West nach Befragungen am Dienstagnachmittag mitteilte. Die Aussagen hätten ein Ausmaß angenommen, das dem Schüler so nicht bewusst gewesen sei. Der Schulunterricht fiel am Dienstag aus. Eine Gefährdung habe nicht bestanden, teilte die Polizei mit.

Aufgrund des Vorfalls vom Montagabend war die Polizei mit Beamten in der Schule, um die Hintergründe und den „Grad der Ernsthaftigkeit“ aufzuklären, wie es hieß. In Absprache mit der Schulleitung habe man sich laut Polizei dazu entschlossen, den Schulbetrieb am Dienstag nicht stattfinden zu lassen. Am Mittwoch wird der Unterricht laut Polizei nun wieder aufgenommen.

Ein jugendlicher Schüler habe auf der Schultoilette Drohungen geäußert. Dies hätten Schüler im Grundschulalter gehört und davon zuhause ihren Eltern erzählt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Eltern informierten dann die Polizei. Um welche Art von Äußerungen es sich handelte, wollte die Sprecherin nicht sagen.

Die betroffene Heinrich-Julius-Bruns-Schule in Lehnin ist eine Grund- und Gesamtschule. Auf dem Campus lernen nach Angaben der Schule knapp 770 Schüler in 35 Klassen.

Im Februar war die Polizei wegen eines mutmaßlichen Amokalarms in einer Schule in Potsdam im Großeinsatz. Alle Schüler des Oberstufenzentrums waren aus dem Gebäude herausbegleitet worden. Der Amokverdacht bestätigte sich nicht. (mit dpa)