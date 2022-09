Sitzung am Mittwoch Stadtverordnete tagen ab 15 Uhr

Potsdam - In ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause befassen sich Potsdams Stadtverordnete mit einer Reihe von Dauerbrennerthemen: Die Garnisonkirche und ihr Umfeld und Verkehr in der Landeshauptstadt. Zudem geht es in mehreren Anträgen um die Energiekrise und ihre Folgen, darunter auch die Schließung des Kiezbades am Stern.

Das Stadtparlament tagt ab 15 Uhr in der MBS-Arena, die PNN berichten live. Alle Debatten und Entscheidungen finden Sie hier, das Aktuellste steht jeweils oben.

