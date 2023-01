Voltairepreis geht an Juristin aus Hongkong Uni Potsdam zeichnet Amy Lai aus

Die Uni Potsdam hat den mit 5000 Euro dotierten Voltaire-Preis für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz am Mittwoch an die in Hongkong geborene Juristin und Autorin Amy Lai vergeben. „Seit 2014 hat sich Amy Lai journalistisch für den Erhalt der Freiheitsrechte in ihrer Heimatstadt engagiert und diese in verschiedenen – zum Großteil inzwischen verbotenen – lokalen Zeitungen eingefordert“, begründete Jurymitglied und Voltaire-Experte Iwan Michelangelo D’Aprile die Entscheidung.

Amy Lai ist in Hongkong geboren und aufgewachsen, später studierte sie in Großbritannien, den USA und Kanada. Heute forscht sie als Gastprofessorin an der Freien Universität Berlin. Für ihre Berichte über die Bedrohung von Personen und demokratischen Institutionen in Hongkong durch die Volksrepublik China ist sie bereits 2021 mit dem PEN-Kanada/Ken-Filkow-Preis ausgezeichnet worden. Als Rechtswissenschaftlerin forscht sie über Meinungsfreiheit in vergleichender Perspektive.

Hongkong war bis 1997 britische Kolonie, seitdem ist die Insel eine Sonderverwaltungszone der Volksrepubik China. Der Status sicherte Menschen aus Hongkong demokratische Rechte, wie es sie sonst in China nicht gibt. Seit 2014 versucht die chinesische Regierung verstärkt, diese Autonomie zu untergraben, zuletzt mithilfe eines Sicherheitsgesetzes, gegen das zahlreiche Menschen in Hongkong 2019 protestiert hatten.

Lai erhielt den Preis beim Neujahrsempfang der Uni Potsdam auf dem Campus Griebntzsee. Der von der Friede Springer-Stiftung geförderte Voltaire-Preis wird seit 2017 vergeben. 2022 ging er an den aus Kambodscha stammenden Historiker und Politologen Duong Keo.

