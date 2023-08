Zweimal Open Air Kino Captain Fantastic und Endstation Sehnsucht

Am Freitag laden gleich zwei Filme in Potsdam zum Schauen unter freiem Himmel ein. Auf der Badewiese in Groß Glienicke geht es los ab 18.30 Uhr zum Treffen und Plaudern. Um 20.30 Uhr beginnt dann das Open-Air-Programm mit dem Film „Captain Fantastic – einmal Wildnis und zurück“. Der Eintritt ist kostenlos. Sitzgelegenheit nicht vergessen!

Im Schloss Sacrow ist ab 21 Uhr „Endstation Sehnsucht“ von Elia Kazan aus dem Jahr 1951 zu sehen. Eine „Hommage an den Humor, das Lachen, die Musik, die Schönheit und den Tanz“, heißt es zum Programm unter Leitung von Joachim von Vietinghoff. Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Reservierungen: karten@ars-sacrow.de.