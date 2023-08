Schnorchelnd in den Westen Wie ein Potsdamer aus der DDR floh

Als Hubert Hohlbein am späten Abend des 21. Novembers 1963 ins Wasser stieg, war es dunkel und bitterkalt. Der 21-Jährige, der mithilfe eines eingeweihten Freundes am Ufer des Jungfernsees in einen Taucheranzug schlüpfte, um mit einem schweren Bleigürtel um den Bauch in den Westen zu schnorcheln, hatte anderthalb Jahre für diesen Augenblick trainiert.

„Für die Flucht hatten wir extra windiges bis stürmisches Wetter ausgesucht, damit die Wasseroberfläche nicht so glatt war“, erinnert sich der 81-Jährige. Um nicht die Orientierung zu verlieren, diente ihm der Fernsehturm, sowie die hell erleuchtete Glienicker Brücke als Markierung.

Hatte er große Angst? Hohlbein verneint. „Als ich endlich im Wasser war, hieß es für mich nur noch, irgendwie durchkommen, für Angst bin ich ohnehin der falsche Ansprechpartner“, so Hohlbein, die bringe einen nicht weiter. Während er sich bemühte, mit dem Körper immer schön unter Wasser zu bleiben, damit ihn niemand entdeckte, konzentrierte er sich auf sein Ziel: das Ufer auf der Westseite. Rund anderthalb Stunden dauerte die nächtliche Flucht durch das eiskalte Wasser.

„Als ich im Westen ankam, lief ich als erstes zur Glienicker Brücke“, erinnert sich Hohlbein. Dort hatte er Kenntnis von einer Polizeistation. „Die versorgten mich mit einer warmen Decke und heißem Tee“, sagt Hohlbein. Dann wurde ein Krankenwagen gerufen, allerdings ohne Blaulicht. Auf der anderen Seite der Glienicker Brücke sollte die Flucht schließlich unbemerkt bleiben.

Was ist in dem jungen Man vorgegangen, der niemandem außer seiner vierköpfigen Tauchertruppe von seinem Vorhaben erzählen durfte, weil überall Spitzel lauerten? Der seine Familie verlassen musste und sein Leben für die Freiheit riskierte? Nicht einmal die eigene Mutter, die zu diesem Zeitpunkt bereits verwitwet war, habe von der Tat gewusst, sagt Hohlbein. Allenfalls habe sie etwas geahnt.

„Nachdem die Mauer da war, fühlte ich mich eingesperrt, ich wollte nicht länger in diesem Staat leben“, sagt Hohlbein. Vor dem 13. August hatte sich der Unternehmersohn frei zwischen dem Ost- und dem Westteil Berlins bewegt. „Ich war oft im Westen“, sagt Hohlbein. „Ich habe immer beide Währungen in getrennten Hosentaschen mit mir getragen.“ Plötzlich war Schluss damit. Stacheldrahtverhaue wurden ohne Vorwarnung in einer nächtlichen Aktion von Soldaten der Nationalen Volksarmee gegen eine rund zwei Meter hohe Mauer ausgetauscht. Ost und West waren für die darauffolgenden 28 Jahre geteilt.

Die Sektorengrenze nach West-Berlin und der Berliner Außenring wurden hermetisch abgeriegelt. Und die Stadtgrenze von Potsdam zu West-Berlin war plötzlich eine hochgesicherte Staatsgrenze. Hinzu war es zunehmend zu einer Art Gleichschaltung unter der Bevölkerung gekommen, Teile der Gesellschaft im Osten fanden sich scheinbar mit ihrem Schicksal ab. Nicht so die Hohlbeins. Während seine Eltern noch auf eine Veränderung gehofft hatten, plante der junge Hubert bereits seine Flucht. Schon aufgrund des familiären Umfelds war er aufgefallen.

Eine Unternehmerfamilie im Osten, die Mutter hatte bis zu ihrer Flucht ein kleines Kolonialwarengeschäft nebst einer kleinen Spedition betrieben. Folglich musste sich der junge Hohlbein einiges anhören. „Ich war auch nie in den jungen Pionieren oder bei der FDJ“, sagt Hohlbein, das habe man ihn deutlich spüren lassen. „Wenn ich irgendwo hinkam, hieß es zum Beispiel: Ah, da kommt ja unser Kapitalisten-Sohn!“ Heute würde man vermutlich von Mobbing sprechen, sagt Hohlbein und lacht. „Meine Flucht und später auch die Hilfe bei der Flucht von anderen war sicher meine Art der Rache an diesem Unrechtsregime“, sagt Hohlbein heute über seine mutigen Aktionen.

Nach seiner geglückten Flucht wurde Hohlbein selbst zum Fluchthelfer. Rund 57 Menschen verhalf er nur ein Jahr darauf über einen selbst gegrabenen Tunnel zur Flucht in den Westen, darunter auch die eigene Mutter, doch das ist eine andere Geschichte.

Gedenkveranstaltungen zum 62. Jahrestag des Mauerbaus

Ab 12 Uhr wird an der Mauergedenkstätte in Groß Glienicke gedacht, ab 14 Uhr an der Glienicker Brücke an der Skulptur NIKE ’89, um 15 Uhr geht es mit dem MauerVerlauf per Schiff weiter, auf der Havel entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Gegen 17.45 Uhr erreicht das Schiff wieder die Anlegestelle an der Glienicker Brücke.

Um 12 Uhr lädt der Ortsbeirat Groß Glienicke zum gemeinsamen Gedenken an den Bau der Berliner Mauer mit den Nachbarn Spandau an der Mauergedenkstätte im Gutspark Groß Glienicke ein. Die Mauergedenkstätte vermittelt seit ihrer Herrichtung 2014 durch die Stadt Potsdam und dem Bezirk Spandau an die einstige Grenzanlage.