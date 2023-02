Shalom, Steglitz-Zehlendorf! Was Berlins Südwesten zu 75 Jahre Israel plant

Was plant der Berliner Südwesten zu 75 Jahre Israel im Jubiläumsjahr? „Es gibt ein großes Interesse der Senatskanzlei, das 75-jährige Jubiläum der Staatsgründung Israels zu würdigen“, sagte jetzt Severin Fischer, Chef der Staatskanzlei, auf eine CDU-Anfrage von Cornelia Seibeld im Abgeordnetenhaus. „Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey beabsichtigt aus Anlass des Jubiläums im Herbst 2023 eine Reise nach Israel.“ Klar, das war vor der Wahl. Die Reise wird vermutlich eher Giffeys potenzieller Nachfolger Kai Wegner, CDU, im Herbst antreten.

Neun Berliner Bezirke haben eine Städtepartnerschaft – und Steglitz-Zehlendorf als Doppelbezirk sogar zwei, einmal Kiriat Bialik und Sderot. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

Die Steglitzer Partnerstadt Kiriat Bialik liegt nördlich von Haifa und hat 40.000 Einwohner. 1968 fand der erste offizielle Partnerbesuch von Bezirksbürgermeisters Heinz Hoefer, SPD, statt.

Die Zehlendorf Partnerstadt Sderot wiederum liegt im südlichen Teil Israels am Rande der Negev-Wüste, 13 Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt. „Die Partnerschaft zwischen Sderot und Zehlendorf besteht seit 1975. Es handelt sich um einen der ersten offiziellen Partnerschaftsverträge zwischen einer israelischen und einer deutschen Gemeinde“, schreibt der Städtepartnerschaftsverein Steglitz-Zehlendorf auf seiner lesenswerten Seite www.bsz-spv.de

„Mit Kiriat Bialik gestalten sich die beiderseitigen Beziehungen harmonisch, vertrauensvoll und reibungslos“, heißt es in den Senatsplänen mit Blick auf 2023. „Zum Auftakt des Jubiläumsjahres hatte die Verwaltung von Kiriat Bialik im Januar zu einer internationalen Online-Konferenz zum HolocaustGedenktag eingeladen. Daran nahmen die Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit, der Partnerschaftsbeauftragte und Schüler/innen des Dreilinden-Gymnasiums teil.“ 2023 sei zudem ein Besuch israelischer Schüler am Dreilinden-Gymnasium nahe dem S-Bahnhof Wannsee geplant.

Und die Seniorenfreizeitstätte „Kommunikationszentrum am Ostpreußendamm“ in Lichterfelde habe Israel als Partnerland 2023 im Rahmen der alljährlichen Veranstaltungsreihe ‚Vielfalt leben‘ ausgewählt. „Jedes Jahr wird dort ein Land mit seiner Kultur, Kunst, Geschichte und Kulinarik vorgestellt. Als Partner konnte die Leitung der Freizeitstätte die Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V. (DIG) und die Israelische Botschaft in Berlin gewinnen.

Schon über 275.000 Abos: unsere Bezirksnewsletter

Sie wollen mehr aus Steglitz-Zehlendorf lesen? Gerne. Den Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel für den Berliner Südwesten gibt es einmal pro Woche, mit aktuellen Bezirksnachrichten, Kiez-Debatten, vielen Terminen und Tipps. Die aktuelle Ausgabe gibt es unter tagesspiegel.de/bezirke - wie für alle anderen Berliner Bezirke. Wir freuen uns auf Sie! Hier einige der aktuellen Themen aus Steglitz-Zehlendorf im Bezirksnewsletter

Was für eine Resonanz der Tagesspiegel-Leserschaft! Das Ballett-Theater Charkiw kommt bei Privatpersonen unter, die sich nach dem Aufruf gemeldet haben - das große Happy End im Newsletter

Das Ballett-Theater Charkiw kommt bei Privatpersonen unter, die sich nach dem Aufruf gemeldet haben - das große Happy End im Newsletter Berlins schönster U-Bahnhof macht sich hübsch: Dahlem-Dorf wird 2023 zur Baustelle

macht sich hübsch: Dahlem-Dorf wird 2023 zur Baustelle Gelber Sack zwischen Wannsee und Lichterfelde: Wo bleibst du?

zwischen Wannsee und Lichterfelde: Wo bleibst du? Kampf gegen Vermüllung : Bundesverdienstkreuz für Zehlendorferin

: Bundesverdienstkreuz für Zehlendorferin Poller in Steglitz : 900 Meter Radweg nach Tempelhof

: 900 Meter Radweg nach Tempelhof Brücke am S-Bahnhof Südende wird saniert

wird saniert Bis 2027: Mittelmeerhaus im Botanischen Garten muss schließen

im Botanischen Garten muss schließen Leinen los beim SV03: Ansegeln vor Schwanenwerder

Ansegeln vor Schwanenwerder Viele Kulturtipps von Schlachtensee bis Steglitz: Lesungen, Ausstellung, Kieztreffs

von Schlachtensee bis Steglitz: Lesungen, Ausstellung, Kieztreffs 75 Jahre Israel: Was plant unser Bezirk?

Was plant unser Bezirk? 24. Februar, 12 Uhr: Gedenken im Charkiw-Park - nicht vergessen!

...und noch viel mehr lesen Sie im Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf unter tagesspiegel.de/bezirke.

.

Zur Startseite