Fischer findet's geil

"Es war ein guter Fight zweier Teams, die alles gegeben haben", resümiert Unions Aufstiegscoach Urs Fischer. Überglücklich sei er, "geil" fühle es sich an - und wirkt dabei doch erstaunlich gelassen. Alle Unioner, so Fischer, hätten großen Anteil am Erfolg, "von den Wäschefrauen bis zur Marketingabteilung." Sein Fazit: "Es ist ein Klub mit einem Geist; alle haben am gleichen Strick gezogen."