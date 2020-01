Test, Test Um 14 Uhr geht's für den 1. FC Union bereits weiter mit einem Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Im Stadion an der Alten Försterei werden die Spieler zum Einsatz kommen, die beim Bundesliga-Spiel in Leipzig am Samstag wenig bis keine Spielzeit erhalten hatten. So dürfte auch Yunus Malli, der bei der 1:3-Niederlage sein Union-Debüt gab, erneut auflaufen, um Spielpraxis zu sammeln.