Einmal falsch, zweimal richtig Jochen Drees, der Projektleiter für den Bereich Video-Assistent beim Deutschen Fußball-Bund, hat sich auf der DFB-Website zu den strittigen Videobeweis-Szenen beim Spiel des 1. FC Union gegen Werder Bremen geäußert. Die Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Welz, die zum ersten von drei Elfmetern führte, sei regeltechnisch falsch gewesen, erklärte Drees. Welz hatte nach einem Zweikampf zwischen Union-Torwart Rafal Gikiewicz und dem Bremer Davy Klaassen seinen Strafstoßpfiff auf Hinweis von Video-Referee Bastian Dankert am Spielfeldrand nochmals selbst am TV überprüft, blieb aber bei seiner Entscheidung. Die beiden weiteren Elfmeter an der Alten Försterei seien korrekt gewesen, sagte Drees. (Tsp/dpa)