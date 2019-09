Abpfiff - Leverkusen gewinnt 2:0

Das war's in Leverkusen. Union verliert absolut verdient 0:2. Nach vorne ging heute gar nichts bei den Berlinern und spätestens mit der dummen Roten Karte für Sebastian Polter war das Spiel praktisch gelaufen. Enttäuschend für Union, aber Dortmund ist halt nicht jedes Wochenende. In Leverkusen kann man als Aufsteiger verlieren, die Punkte muss die Mannschaft von Urs Fischer gegen andere Teams holen. Am besten schon am kommenden Freitag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.