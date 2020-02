Kurze Zusammenfassung von der Pressekonferenz

Bis auf Akaki Gogia, Laurenz Dehl, Joshua Mees und Manuel Schmiedebach kann Urs Fischer am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg auf alle Spieler zurückgreifen. Im Vergleich zum Sieg gegen Frankfurt am Montag dürfte sich die Startelf auf zwei Positionen verändern. Christopher Trimmel hat seine Gelbsperre abgesessen und sollte für Julian Ryerson auf der rechten Seite spielen. Der genesene Keven Schlotterbeck könnte Florian Hübner wieder aus der Dreierkette verdrängen. Fischer ließ sich personell allerdings wie üblich nicht in die Karten gucken. Dass Wolfsburg erst am Donnerstag in der Europa League im Einsatz war, sieht der Trainer nicht als Vorteil. "Sie sind das gewohnt und ihr Kader ist groß genug", sagt Fischer. Auch die typische Zweitliga-Anstoßzeit habe keinen großen Einfluss. "Es ist schon eine Weile her, dass wir um 13.30 gespielt haben, das ist ein bisschen ungewohnt, sollte aber trotzdem möglich sein."

Im Hinspiel hatte Union Anfang Oktober 0:1 in Wolfsburg verloren, "ich glaube, dass wir seitdem dazugelernt haben", sagt Fischer.