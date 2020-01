Prömel und Gogia auf gutem Weg

Mit einem trainingsfreien Tag starten die Unioner in die Woche. Allerdings arbeitet vor allem Grischa Prömel fleißig an seiner Rückkehr, Trainer Urs Fischer sieht ihn "auf einem sehr guten Weg". Wegen einer Patellasehnenreizung kam Prömel letztmals am 24. August (1:1 in Augsburg) in der Bundesliga zum Einsatz. Fortschritte sieht Fischer auch bei Akaki Gogia (Kreuzbandriss), dessen Rückkehr sich aber naturgemäß noch nicht konkret abzeichnet. "Es ist erstaunlich, wie weit er ist", sagt Fischer.

Den kämpferischen Stil seiner Elf gegen verteidigte der Trainer am Sonntag.