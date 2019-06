Anthony Ujah kommt

Beim 1. FC Union freut sich Ujah laut Union-Mitteilung auf eine "spannende Herausforderung". (Tsp)



Der 1. FC Union verstärkt sich im Sturm mit Anthony Ujah, 28, der vom FSV Mainz 05 nach Berlin wechselt und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 erhält (gültig für Erste und Zweite Liga). Über die Ablösesumme - Ujahs Vertrag in Mainz lief noch bis 2021 - wurde nichts bekannt.Ujah verfügt über reichlich Bundesliga-Erfahrung. In 171 Erstligaspielen erzielte er 51 Tore. Seine Karriere als Fußballer begann er in seinem Heimatland Nigeria beim Abuja FC. Von dort ging es zu den Warri Wolves, die er 2010 in Richtung Dänemark (Lillestrøm SK) verließ. Ein Jahr später heuerte er in Mainz an und spielte später auch für den 1. FC Köln und Werder Bremen. Im Sommer 2016 wechselte Ujah nach China zu Liaoning FC, 2018 kehrte er nach Mainz zurück. 23 Spiele absolvierte er für den FSV in der abgelaufenen Saison.