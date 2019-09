Union-Ultras provozieren Polizeieinsatz

Ultras des 1. FC Union sollen während des Bundesliga-Spiels am Samstagabend einen Polizeieinsatz im Fanblock Borussia Dortmunds provoziert haben. Demnach sollen nach übereinstimmenden Medienberichten Berliner Fans versucht haben, über das Dach der Alten Försterei in den BVB-Block zu kommen. Die Polizei rückte an – und konnte eine Eskalation verhindern. Die Fanhilfe Dortmund hat sich mittlerweile zu den Vorfällen geäußert.