Vier Spieler treten kürzer Neun Tage bereitet sich das Team von Trainer Urs Fischer seit Samstag in Spanien auf die Rückrunde vor. Von den 32 nach Spanien mitgereisten Akteuren konnten am Sonntag vier gar nicht oder zumindest nicht voll mitarbeiten. Gänzlich fehlten am Sonntag die Aufstiegshelden Florian Hübner und Suleiman Abdullahi. Verteidiger Hübner plagt eine Fußverletzung und ein Infekt. Offensivmann Abdullahi hat Knieprobleme. Zeitweise nur individuell wurden Abwehrmann Keven Schlotterbeck und Sechser Grischa Prömel belastet. Das Duo ist dabei, nach überstandenen Knieverletzungen den Trainingsrückstand aufzuholen.



Für die ersten beiden Testspiele in Spanien am Montag dürften auch Prömel und Schlotterbeck sicher nicht in Frage kommen. Die Gegner spielen in der zweiten belgischen Liga. Um 11 Uhr geht es gegen Oud Heverlee Leuven. Um 16 Uhr heißt der Konkurrent Royale Union Saint-Gilloise. Am Sonnabend (15 Uhr) wird beim ungarischen Meister Ferencvaros Budapest der härteste Gegner auf der Hotelanlage getestet. (dpa)