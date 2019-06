Verstärkung für den Angriff: Däne Ingvartsen kommt



Angeblich war ja Hertha BSC an ihm interessiert, aber vielleicht haben sich die Kollegen von "Het Nieuwsblad" auch verguckt. Berlin ist eben nicht mehr gleich Berlin in der Bundesliga. Jedenfalls vermeldet nun Union den Dänen Ingvartsen als Zugung.



Der heute 23-Jährige Marcus Ingvartsen debütierte im Alter von 18 Jahren als Profi in der dänischen ersten Liga. 2017 wechselte er zum KRC Genk in der ersten belgischen Liga. In 38 Pflichtspielen erzielte er acht Tore, seit einer im März erlittenen Knieverletzung kam Ingvartsen nur selten in Genk zum Einsatz.



Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin, wird wie folgt zitiert: „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Marcus zu uns zu holen. Mit ihm bekommen wir einen hochveranlagten Linksfuß, der abschlussstark, spielintelligent, laufstark und technisch versiert ist. Ich bin überzeugt , dass er unsere Mannschaft verstärken wird.“

Ingvartsen erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2022, gültig für die Bundesliga und die 2. Bundesliga.