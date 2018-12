Hannover 96 - Bayern München 0:4

Zur Pause gab es durchaus etwas Positives aus Sicht von Hannover 96 festzustellen: Es stand nur 0:2 gegen die Bayern, für die Joshua Kimmich und David Alaba getroffen hatten. So wie das Spiel gelaufen war, hätte es auch locker die doppelte Anzahl oder noch mehr an Toren sein können.

Hannover hatte nur eine Chance, Hendrik Weydandt köpfte knapp am Tor vorbei. In der zweiten Halbzeit legten die Bayern in Person von Serge Gnabry und Robert Lewandowski nach. Den für Hannover unerfreulichen Nachmittag komplettierte die Tatsache, dass 96 in der Tabelle auf Rang 18 fiel.

Augsburg - Schalke 04 1:1

Schalkes Ralf Fährmann eilte nach knapp 15 Minuten aus seinem Tor heraus, um eine Flanke von Philipp Max zu klären. Fährmann kam an den Ball, doch er boxte diesen nur hoch weg. Das Spielobjekt fiel auf den Kopf von Michael Gregoritsch, der zur Führung traf. Bis dahin war Schalke überhaupt nicht im Spiel gewesen. Danach ließ sich Augsburg zurückfallen und die Gäste kommen. Diese verstanden es jedoch nicht, sich Chancen zu erarbeiten.

Allzu gefährlich sah zunächst auch die Szene nicht aus, die zum Ausgleich führte. Daniel Caligiuri kam weit außerhalb des gegnerischen Strafraums an den Ball, keiner griff ihn an. Also schoss Caligiuri und traf unhaltbar. Fast hätte Schalke alle Punkte mitgenommen, Haji Wright stand bei seinem Tor jedoch knapp im Abseits.

TSG Hoffenheim - Mönchengladbach 0:0

Gladbachs Kapitän Lars Stindl feierte ein Jubiläum, sein 100. Spiel für die Borussia in der Bundesliga. Allzu gut wird es ihm nicht in Erinnerung bleiben. Er verletzte sich in der zweiten Halbzeit bei einem Zusammenprall mit Kasim Adams und musste ausgewechselt werden. Auch Raffael musste verletzt raus, nur vier Minuten nach seiner Einwechslung.

Da Gladbach schon dreimal gewechselt hatte, waren die Gäste am Ende in Unterzahl. Aber die überlegenen Hoffenheimer schafften es nicht, ein Tor zu machen. Am nächsten dran war Joelinton Mitte der zweiten Halbzeit, der Ball sprang aber vom Innenpfosten zurück ins Feld.

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 2:0

Freiburgs Nils Petersen hatte eines der berühmten „Sechs-Punkte-Spiele“ ausgerufen. In der Tabelle waren natürlich erneut nur drei zu holen, aber beide Teams taten zunächst nicht besonders viel dafür, sie zu holen. Vorsichtig, ganz vorsichtig, gingen sie an das Spiel heran.

Wirklich aufregend wurde es daher in den kompletten ersten 45 Minuten nur einmal: Freiburgs Kapitän Mike Frantz stoppte den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand, aber es gab keinen Elfmeter. Danach riskierte Düsseldorf mehr, die Belohnung folgte schnell. Kaan Ayhan war nach einer Ecke mit dem Kopf zum 1:0 erfolgreich. Es war sein erstes Saisontor. Das zweite ließ er später folgen. Dadurch verlässt Düsseldorf den letzten Tabellenplatz, liegt jetzt auf Platz 16. (Tsp)