20-jähriges Jubiläum Die Evangelische Schule Pankow beim Mini-Marathon

Für die Evangelische Schule Pankow war der diesjährige Mini-Marathon ein ganz besonderer. Denn seit 2003 nimmt die Grundschule jedes Mal an dem rund 4,2 kilometerlangen Lauf teil und feierte dadurch in diesem Jahr mit der 20. Teilnahme ein Jubiläum.

Die Idee kam Dirk Reitemeyer, Erzieher und Sportlehrer an der Schule, weil er selbst gerne laufen gegangen ist und so versuchen wollte, seine Begeisterung an die Kinder weiterzugeben. Vor 20 Jahren hätten damals noch etwas weniger als 20 Schülerinnen und Schüler mitgemacht. Zwischenzeitlich seien es dann sogar über 60 gewesen. In diesem Jahr sind wiederum 46 Kinder die Strecke gelaufen.

„Es ist einfach ein tolles Erlebnis. Man kann die letzten Kilometer der Originalstrecke laufen, hat so viel Publikum, dass man als Schüler oder Schülerin so auch nie wieder kriegt und es ist am Ende auch ein echtes Gemeinschaftserlebnis sowohl mit anderen Kindern als auch als Schule gemeinsam zu laufen“, berichtet Reitemeyer von seinen Erfahrungen. Vor einer solchen Kulisse wie dem Brandenburger Tor zu laufen und gleichzeitig von Tausenden Zuschauenden angefeuert zu werden, sei laut ihm eine einzigartige Erfahrung.

46 Schüler:innen der Evangelischen Grundschule sind dieses Jahr beim Mini-Marathon mitgelaufen.

An der Evangelische Grundschule habe sich die Teilnahme am Mini-Marathon daher schon fast zu einer richtigen Tradition entwickelt, erklärt er. Den Schüler:innen mache es zudem jedes Jahr total viel Spaß, bei einem solch großen Sportereignis mitzulaufen. Zumal auch Kinder, die sonst keinen aktiven Sport betreiben, sich jedes Jahr auf den Lauf freuen würden, erzählt Reitemeyer.

Dabei stünde zunächst auch der Spaß im Vordergrund. Eine Schülerin berichtet, sie sei vor dem Start zwar schon aufgeregt gewesen, habe sich aber vor allem gefreut: „Es hat mega viel Spaß gemacht! Es waren richtig viele Menschen da und ich möchte nächstes Jahr unbedingt wieder mitlaufen.“ Bei so viel Begeisterung dürfte die Evangelische Schule Pankow wohl auch in den nächsten Jahren wieder an den Start gehen.