Alba Berlin wartet auf Verstärkung Die Rückkehr von Martin Hermannsson naht

Zumindest der fünf Jahre alte Sohn von Martin Hermannsson war dieser Tage im orangefarbenen Dress von Valencia BC auf einem Basketballfeld zu sehen. Der isländische Spielmacher selbst befindet sich hingegen in der Warteschleife. Nach der Nachverpflichtung von Kevin Pangos hat ihn der spanische Traditionsklub aus dem Euroleague-Kader gestrichen, in der Liga stand er am vergangenen Wochenende ebenfalls nicht im Aufgebot.

Dass Valencia Hermannsson gerne abgeben würde, ist kein Geheimnis. Dass Alba Berlin den mittlerweile 29 Jahre alten Point Guard gerne zurückholen würde, spätestens seit Berichten des spanischen Sportmediums „Cope“ über einen sich anbahnenden Wechsel ebenfalls nicht. Dem isländischen „Morgunblaðið“ bestätigte Hermannsson, dass er sich in Gesprächen mit Alba befinde.

Albas Basketballerinnen wollen Serie ausbauen Die Basketballerinnen von Alba Berlin wollen mit einem Klubrekord ins neue Jahr starten. Sollte der Tabellenzweite der DBBL auch am Sonntag (16 Uhr, sporttotal.tv) in Halle gewinnen, wäre es der fünfte Ligaerfolg in Serie. Das gelang dem Team seit dem Aufstieg vor anderthalb Jahren noch nie. Mit elf Siegen aus 14 Spielen hat Alba bereits jetzt die Hauptrunden-Bilanz aus der vergangenen Saison übertroffen. Das Hinspiel gegen Halle gewannen die Berlinerinnen Anfang Dezember vor 1400 Fans in der Sömmeringhalle mit 76:70.

Manager Marco Baldi wollte sich nach dem 68:83 in der Euroleague gegen Virtus Bologna am Freitagabend zwar nicht zum Status der Verhandlungen äußern, bekräftigte aber, dass Hermannsson ein Spieler sei, der den Klub interessiere. „Wir haben schon vor Wochen gesagt, dass wir uns das anschauen werden, wenn es Spieler gibt, die sehr gut zu uns passen und die uns helfen können“, sagte Baldi. „Daran hat sich nichts geändert.“

Dass Hermannsson eben solch ein Spieler ist, daran besteht basketballerisch kein Zweifel. Zwischen 2018 und 2020 hatte sich der 1,90 Meter große Isländer bei Alba zu einem Point Guard auf Euroleague-Niveau entwickelt. 2019 erreichte er mit den Berlinern das Eurocup-Finale und zauberte auf dem Weg dorthin eine der denkwürdigsten individuellen Leistungen der Klubhistorie auf das Parkett.

Unter Trainerlegende Aito Garcia Reneses entwickelte sich Martin Hermannsson bei Alba zu einem Point Guard auf Euroleague-Niveau. © picture alliance/dpa/Francesc Juan/AFP7

Gegen Rytas Vilnius erzielte er innerhalb von fünf Minuten 17 Punkte in Folge. Fünf Dreier, ein Zweier, ohne Fehlwürfe. In der letzten Sekunde der Partie machte er das Comeback nach zwischenzeitlich 21 Punkten Rückstand perfekt.

Der Abschied fiel Hermannsson vor dreieinhalb Jahren sehr schwer, doch finanziell war die Offerte aus Valencia einfach zu verlockend. Nach Berlin hielt der Isländer dennoch weiter gute Kontakte und arbeitet laut „Cope“ immer noch jeden Sommer mit Albas Individualtrainer Carlos Frade.

Dass eine Rückkehr nach Berlin nun überhaupt denkbar ist, hat vor allem mit Hermannssons großem Verletzungspech zu tun. Im letzten Spiel der Saison 2021/22 riss sich der Isländer das Kreuzband im linken Knie und fiel neun Monate lang aus. Im vergangenen September musste er erneut am selben Knie operiert werden, um lose Knorpelteile zu entfernen, und kam daher in dieser Saison erst in sieben Spielen zum Einsatz.

Eine Rückkehr von Hermannsson wäre daher nicht ohne Risiko, doch die Chancen dürften für Alba deutlich überwiegen. Die Spielmacherposition ist bei den Berlinern eine der großen Problemzonen in dieser Saison. Nach dem Abgang von Maodo Lo, Tamir Blatt und Jaleen Smith im vergangenen Sommer fehlt gerade in der Euroleague ein erfahrener Point Guard.

Matteo Spagnolo, 20 Jahre, und Ziga Samar, 22, sind zwar talentiert, aber auf diesem Niveau teilweise noch überfordert. Mit einem gesunden Hermannsson würde sich Alba sportlich verstärken und hätte zudem einen Mentor für Spagnolo und Samar. Zumal der Isländer das Trainerteam, die Verantwortlichen und einige Spieler noch kennt, was die Integration beschleunigen sollte. Für das Bundesliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) in Bamberg ist Hermannsson definitiv noch keine Option, doch die Rückkehr rückt näher.