Allen Unkenrufen zum Trotz Das sind die Gründe für Turbines überraschenden Aufstieg

Die Fallhöhe war groß, die Freude anschließend umso größer. Turbine Potsdam ist mit einem Sieg am letzten Spieltag nach nur einem Jahr in die erste Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Fast wären die Fußballerinnen des Traditionsvereins am Sonntag beim FC Ingolstadt aus dem unteren Mittelfeld gescheitert. Doch das Blatt sollte sich nach dem frühen Rückstand noch wenden.