Andrea Petković im Gespräch „Ich habe mich gejagt gefühlt“

Frau Petković, genießen Sie Ihr Rentnerinnendasein mit 36?

Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Freizeit. Nachdem ich 2022 aufgehört habe, Tennis zu spielen, habe ich erst mal zu allem, was mir angeboten wurde, „ja“ gesagt. Ich habe elf Monate durchgearbeitet, als Autorin oder Tennisexpertin. Jetzt fange ich langsam an zu begreifen, was ich gerne mache und was nicht. Insgesamt habe ich mir die Rente ein bisschen entspannter vorgestellt.

Wann haben Sie zum letzten Mal Tennis gespielt?

Letzte Woche erst. Wenn ich zu Hause in Darmstadt bin, versuche ich einmal in der Woche zu spielen.

Tut das weh, den Sport als Hobby zu betreiben, in dem Sie Profi waren?

Nein, es macht total Spaß. Als ich professionell gespielt habe, hatte ich immer ganz viel Spannung im Nacken und in den Schultern – vom Leistungsdruck. Das ist jetzt weg. Nur wenn ich einem Ball hinterherrenne und merke, dass ich die Geschwindigkeit von früher nicht mehr habe, nervt mich das. Deswegen spiele ich auch nie um Punkte, dann würde ich mich wahrscheinlich nur aufregen. Als ich aufgehört habe, habe ich den Sport wirklich noch geliebt – deshalb spiele ich Tennis weiterhin gern.

Zur Person © picture alliance/dpa/Marijan Murat Andrea Petković, 36, wurde im bosnischen Tuzla geboren. Als sie sechs Monate alt war, zog ihre Familie nach Deutschland. Mit sechs Jahren begann sie Tennis zu spielen. Petkovićs Vater, Zoran Petković, war Tennisprofi in Jugoslawien. Er riet seiner Tochter zunächst von einer Profikarriere ab, weil sie gute Schulnoten hatte. Mit 16 gewann Petković ihr erstes Turnier des Tennisweltverbands, mit 20 stand sie erstmals in den Top 100 der Weltrangliste der Women’s Tennis Association. Sie holte zweimal den Titel der WTA-Tour, eine Turnierserie mit über 50 Turnieren auf allen Kontinenten. Nach ihrer Erstrundenniederlage bei den US Open 2022 beendete Petković ihre Karriere. Heute schreibt sie Kolumnen und Bücher. Zuletzt erschien „Zeit, sich aus dem Staub zu machen“ (Kiepenheuer & Witsch, 23€). Sie lebt in New York und Darmstadt.

Ihr Rücktritt ist jetzt anderthalb Jahre her, Sie haben mit „Zeit, sich aus dem Staub zu machen“ ein Buch über den Abschied vom Profisport geschrieben. Was war das Schwerste an der Trennung vom Tennis?

Die Erwartung dessen, was danach kommt. Die vier, fünf Monate, bevor es vorbei war, habe ich das Schlimmste erwartet. Dass ich meines Lebens nie wieder froh werde, nur leide, meine Tage leer sein werden. Als es dann vorbei war, war das natürlich auch nicht leicht. Es hat wehgetan, und ich bin immer noch manchmal traurig, wenn ich ein großes Match anschaue oder Frauen spielen sehe, mit denen ich selbst gespielt habe.

Insgesamt war alles viel weniger schlimm, als ich mir das ausgemalt hatte. Die Angst vor solchen Transformationsprozessen, auch Trennungen oder dem Ruhestand, ist viel schlimmer als das, was dann wirklich kommt. Bei mir war es zumindest so.

Sie waren die Neuntbeste der Welt in einer Sache – so was können nur die wenigsten Menschen von sich behaupten. Konnten Sie das in dem Moment genießen oder wollten Sie Achtbeste werden?

Zwischen 2011 und 2014, als ich am erfolgreichsten war, war ich am unglücklichsten. Das ist das Einzige, was ich wirklich bereue: dass ich nie einen Moment innegehalten und mich gefreut habe. Stattdessen habe ich jeden Montag auf die Weltrangliste geguckt und gerechnet, wie weit ich von Platz eins entfernt bin – und den kalten Atem der Spielerinnen hinter mir im Nacken gespürt. Das ist das Hamsterrad Tennis, ich habe mich gejagt gefühlt. Eigentlich ist das Schwachsinn, weil es ja alles ausgedacht ist. Aber in dem Moment – jeden Montagfrüh – war es das Wichtigste.

Ist es merkwürdig, eine Nummer zu sein? Selbst heute heißt es oft noch: Andrea Petković, die ehemalige Nummer neun der Welt.

Ja, eigentlich schon. Aber das ist der Normalzustand im Tennis. Der Smalltalk ging immer: Wann bist du angereist? Bist du im Hauptfeld? Wo stehst du gerade? Wir haben uns selbst nach den Nummern definiert. Es war ein langer Prozess, mich davon zu lösen. Die letzten paar Jahre meiner Karriere war ich mental am gesündesten, weil ich das bis zu einem gewissen Grad geschafft hatte – auch dadurch, dass ich erwachsen geworden war.

Kriegt man dieses Konkurrenzdenken nach der Karriere aus dem Kopf?

Als ich am ersten Tag nach meinem Rücktritt aufgewacht bin, hatte ich das Gefühl, ich bin einen Zentner leichter, weil dieser Vergleich sofort weg war, der Leistungsdruck. Meine Freundschaften, die ich auf der Tour geschlossen habe, sind jetzt viel intimer. Mit Angie Kerber und Julia Görges bin ich zum Beispiel immer in Kontakt.

Aber als ich noch auf Tour war, habe ich die meisten Kolleginnen lieber auf Abstand gehalten – man könnte ja eines Tages in einem Turnier gegen sie antreten. Das ist paradox, weil das die Einzigen sind, die einen richtig verstehen können, die das Gleiche durchmachen. Und trotzdem denkt man, man muss sich etwas vorspielen und versuchen, irgendwelche Fassaden aufrechtzuerhalten.

Andrea Petković bei den Wimbledon Championships im Juni 2022, wenige Wochen bevor sie ihre Profikarriere beendete. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Rob Prange

Was ist im Rückblick betrachtet schwieriger: gewinnen oder verlieren?

Im Moment selbst ist es schwieriger, zu verlieren. Man fühlt sich wertlos, weil man sich über die Niederlage definiert. Aber langfristig gesehen ist es schwieriger, zu gewinnen. Niederlagen haben mir einen Schub gegeben, mich weiterzuentwickeln, Siege nicht.

Die besten Tennisspieler haben aber auch nach ihren Triumphen etwas verändert. Ich erinnere mich noch, wie Novak Djokovic – er ist mein Jahrgang – schon früh Yoga gemacht und meditiert hat oder wie er grüne Säfte getrunken hat. Damals haben wir ihn ausgelacht, aber heute lacht er uns aus. Er hatte nie Angst, neue Sachen auszuprobieren.

Wie war das für Sie, irgendwann zu realisieren, dass Sie es nicht bis ganz an die Spitze schaffen?

Ich habe nie die Identität einer Tennisspielerin angenommen, ich habe mich immer wie eine Schauspielerin gefühlt. Auch als ich die Nummer neun der Welt war. Damals wollte ich mir aber nicht eingestehen, dass es fünf bis zehn Frauen gibt, die einfach besser sind als ich. Und die gab es in all den 16 Jahren, in denen ich gespielt habe.

Es war klar: Ich werde keinen Grand Slam gewinnen und ich werde nicht die Nummer eins. Das weiß ich heute und wusste es auch damals unterbewusst. Tennisspieler sind Illusionskünstler, weil man eigentlich ständig nur verliert. Ich habe in meiner Karriere nur sieben Turniere gewonnen. Man gewöhnt sich daran, zu sagen: Blöd gelaufen, schlechter Tag, morgen wird es besser. Man muss sich selbst belügen, um weiterspielen zu können.

In ihrer autobiografischen Erzählung beschäftigt sich Andrea Petković mit dem Ausstieg aus dem Profisport (Kiepenheuer & Witsch, 23€). © Kiepenheuer & Witsch Verlag

Ihr Verhältnis zum Tennis hört sich obsessiv an, Sie beschreiben lange Flugreisen oder Krankenhausaufenthalte als Urlaub. Trotzdem haben Sie den Sport geliebt.

Die letzten fünf, sechs Jahre ist es milder geworden, ich bin auch milder zu meinem eigenen Körper geworden. Aber die ersten zehn Jahre war es so. Dieses Siege-und-Niederlagen-Ding macht abhängig. Es entsteht ein Suchtverhältnis dadurch, dass man immer entweder mit totaler Euphorie ins Bett geht oder total niedergeschlagen ist. Auch hormonell: Wenn du spielst, stößt du ständig Adrenalin aus.

Und jetzt, da Sie nicht mehr spielen? Was ist Ihr Ersatz für das Adrenalin?

Ich habe erst mal viel ausprobiert, habe alles gemacht, was ich 16 Jahre nicht machen durfte: Burger, Zigaretten, selbst Nasenspray und Aspirin Complex, weil die auf der Dopingliste standen. Einen schwarzen Kaffee auf leeren Magen trinken und dann ein kaltes Bier hinterher, das kickt richtig. Aspirin Complex war im Vergleich dazu eher enttäuschend. (lacht)

Der Peak der Performance für Tennisspielerinnen ist mit 28, danach geht es Richtung Ruhestand – was ist das für ein Gefühl, so jung zu sein und als alt zu gelten im Sport?

Ich weiß noch genau, als ich mit 28 in Washington gespielt habe. Um 14 Uhr, das erste Match des Tages auf dem Center Court. Ich habe gegen eine junge Amerikanerin gespielt und wurde als „the Veteran Andrea Petković“ aufgerufen. Ich stand da im Tunnel und war kurz davor, meinen Pass zu checken. Mit 28 Veteranin? Damals hat der Stadionsprecher mein Weltbild zerschmettert.

Als ich aufgehört habe, habe ich ein viel gesünderes Verhältnis zu meinem Körper gefunden. Andrea Petković

Erleben Sie dafür jetzt gerade eine zweite Pubertät?

Es war auf jeden Fall schön, über Nacht wieder jung zu werden. Als Autorin bin ich ja noch eher auf der jungen Seite. Auch bei den Tennisexperten komme ich meistens eher als Rookie dazu. Ich mag es, die Neue zu sein, das habe ich sehr genossen.

Wer, glauben Sie, hat ein gesünderes Verhältnis zum eigenen Körper? Eine Spitzensportlerin, die ihren Körper als Handwerkszeug sieht oder eine normale Frau, die sich jeden Tag Instagram-Models anguckt?

Darüber habe ich viel nachgedacht. Wir Sportlerinnen haben unsere Körper als etwas von uns Abgetrenntes betrachtet. Ich habe den Eindruck, dass das jetzt immer normaler für alle Frauen wird, weil sie schon als Jugendliche anfangen, ihre Körper hochzuladen auf eine Plattform und dadurch den gleichen Prozess durchmachen, den wir aufgrund unseres Berufes durchmachen mussten. Dieses Dissoziieren vom Körper. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Als ich aufgehört habe, habe ich ein viel gesünderes Verhältnis zu meinem Körper gefunden.

Als Sie Tennis spielten, hatte alles seinen Zweck: Schlaf war Regeneration, Essen Brennstoff, Atmen Stressabbau. Was würden Sie rückblickend sagen: War diese Struktur eher Qual oder eher Segen?

Am Anfang war das ein Segen. Ich wusste mit 15, dass ich Tennisprofi werde, eigentlich eine Zeit der totalen Konfusion. Aber bei mir war alles klar, mein Tagesablauf war vom Tennis diktiert, ich musste über nichts nachdenken. Später wurde es anstrengend, weil ich auch mal ausbrechen wollte und frei sein.

Sie haben noch immer Kontakt: Andrea Petković (rechts) und Angelique Kerber, hier 2019 bei einem Match in Stuttgart. © dpa/Marijan Murat

Bei anderen ist das noch schlimmer. Wir Tennisspieler sind die Manager unseres Teams, wir stellen den Trainer ein und entscheiden gemeinsam, zu welchen Turnieren wir gehen. Beim Mannschaftssport ist viel mehr von außen bestimmt. Fußballer kriegen Listen, was sie am Flughafen anzuziehen haben: Heute bitte den grauen Anzug mit dem blauen Hemd vom Boss. Ich hatte wenigstens die Basics, wie man ein normales und selbstbestimmtes Leben führt.

Liegen Sie heute auch einfach mal nur auf der Couch und gucken Netflix?

Ich kann leider nicht so gut abschalten. Das sind die Restbestände der Berufskrankheit Tennis. Im Tennis wirkt sich auch ein freier Tag auf die Performance aus. Alles hat einen Sinn und Zweck, selbst die Entspannung. Das fällt jetzt weg. Da muss ich mich manchmal zwingen, dass ich mir ein paar Ruhephasen gönne.

Sie zitieren in Ihrem Buch Serena Williams, die über das Ende ihrer Profikarriere schrieb: „Ich hätte gerne weitergemacht.“

Ja, ich hätte auch gern weitergemacht. Ich hatte eine chronische Ellbogenverletzung und immer nach 20 Minuten Tränen in den Augen vor Schmerzen. Irgendwann konnte ich mich nicht mehr selbst belügen, weil es nur noch eine Qual war. Auf dem Platz stehen und Matches spielen, das habe ich geliebt. Vielleicht war die Verletzung auch ein Segen, weil ich sonst nie ein Ende gefunden hätte.

Die Amerikanerin Serena Williams ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen weltweit. Sie beendete ihre Karriere einen Monat nach Andrea Petković. © dpa/Adam Davy

Was ist schwieriger, ein Tennisturnier zu gewinnen oder ein Buch zu schreiben?

Beides ist sehr ähnlich. Am Anfang ist es hart und man hat Angst, dass man schlecht performt. Und wenn man dann in einen Flow reinkommt, dann scheint es ein unabdingbares Ende zu haben. Ich habe jedes Mal, wenn ich das Turnier gewonnen habe, irgendwann ab dem Viertelfinale das Gefühl gehabt, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Und genauso ist es beim Buch. Am Anfang ist es holprig und irgendwann konnte ich einfach runterschreiben.

Tennisspielerinnen sind Einzelkämpferinnen, eine Schriftstellerin ist es auch. Ist das Schreiben die konsequente Fortsetzung Ihrer sportlichen Karriere?

Vielleicht, nur ohne das Sprinten. Aber das stimmt, was die Einsamkeit angeht. Man steht für sich, wenn es gut geht, man fällt, wenn man verkackt.

Erfolg im Tennis war einfach zu messen. Wie misst sich jetzt Erfolg?

Wenn ich Menschen berühre, das ist für mich ein Erfolg. Natürlich hilft es, wenn das Buch sich auch erfolgreich verkauft. Ich habe bei meinem ersten Buch „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ darauf bestanden, dass mein Gesicht nicht auf dem Cover ist und dass es nicht heißt: „Spiel, Satz, Sieg: Andrea, meine Geschichte im Tennis“. Da musste ich sehr drum kämpfen. Und das konnte ich mir nur erlauben, weil ich finanziell unabhängig war.

Wenigstens braucht man in Wimbledon heutzutage nicht mehr zwingend weiße Unterwäsche tragen – wenn da eine Spielerin ihre Periode hatte, musste sie drei Radlerhosen übereinander anziehen. Andrea Petković

Gibt es eigentlich wirklich eine Rente für Tennisspieler?

Ja, wir haben eine Rente im Tennis. Man muss mindestens fünf Jahre auf der Tour gewesen sein, eine gewisse Anzahl von Turnieren gespielt haben und ein gewisses Preisgeld verdient haben, dann hat man ab 50 ein Anrecht darauf.

Interessant, dass die, die sowieso am erfolgreichsten waren, auch noch Rente kriegen.

Im Tennis gibt es extreme Unterschiede zwischen denen, die richtig gut verdienen und dem Rest, der prekär lebt. Es gibt kaum etwas dazwischen, weil wir die Kosten für unser Team selbst tragen und es unheimlich teuer ist, Tennis zu spielen. Ich musste fünf, sechs Jahre auf gutem Niveau spielen, bevor ich mir einen Trainer leisten konnte, der mit mir reist.

Inzwischen hat jeder einzelne Spieler in den Top 100 fünf Leute dabei, das ist absurd: Psychologen, Ernährungsberater, Fitnesstrainer, spirituelle Coaches, selbst Hitting-Partner. Spielt doch einfach mit anderen Spielern! Ich weiß nicht, wie die das bezahlen. Klar ist das Preisgeld gestiegen, aber nicht in dem Maße.

Beim Tennis ist es so, dass auch Frauen sehr ordentlich verdienen können. Steht der Sport in Sachen Gleichberechtigung also gut da?

Verhältnismäßig gut. Wir haben das gleiche Preisgeld bei den Grand Slams, aber bei allen anderen verdienen die Männer viel mehr. Wenigstens braucht man in Wimbledon heutzutage nicht mehr zwingend weiße Unterwäsche tragen – wenn da eine Spielerin ihre Periode hatte, musste sie drei Radlerhosen übereinander anziehen.

Inzwischen haben andere Sportarten sich weiterentwickelt, aber Tennis stagniert. Auf der Frauentour sind keine neuen Turniere hinzugekommen. Dafür gehen die WTA-Finals der besten acht Spielerinnen am Ende des Jahres jetzt nach Saudi-Arabien.

Wie sehen Sie diese Entscheidung? Muss man damit leben?

Ich bin froh, dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss, ob ich da als Spielerin hingehe oder nicht und ohne Konsequenz vor mich hin philosophieren kann. Einerseits braucht man Geld, um Investitionen in neue Turniere aufzubauen. Andererseits ist es natürlich fragwürdig.

Dann gibt es wiederum Leute, die sagen, wir haben auch in Texas gespielt, da wurden gerade die Abtreibungsrechte abgeschafft. Überall auf der Welt wird es gefühlt rückschrittlicher und jeder Grand Slam ist eine neue Sachlage: Während der Pandemie der Djokovic-Skandal, in Wimbledon zuletzt die Entscheidung, die russischen und belarussischen Spieler nicht antreten zu lassen.

Bezeichnend für den Zustand dieser Welt, dass selbst Tennis betroffen ist.

Ja, dabei ist Tennis doch eigentlich so wenig komplex: Man gewinnt oder verliert, alles andere zählt nicht. Aber die Welt ist auch in dieses Fantasieland hereingebrochen.