Auftakt in der Youth League 1. FC Union verliert mit 1:2 gegen Real Madrid

Der Jubel war groß bei den mitgereisten Fans vom 1. FC Union Berlin, als sie am Mittwochnachmittag vor dem Spiel der Unioner in der Champions League im Estadio Santiago Bernabéu den U19-Nachwuchs in der Youth League gegen Real Madrid anfeuerten. In der 43. Minute hatte Julien Piet Friedrich die Köpenicker per direktem Freistoß aus etwa 18 Metern überraschend in Führung gebracht.

Insgesamt präsentierte sich das Berliner Team kompakt in der Verteidigung und machte Real das Leben schwer. Nach dem Seitenwechsel knackten die Nachwuchsfußballer von Real Madrid dann doch den Abwehrriegel. Zunächst glich Hugo de Llanos García aus (55. Minute), ehe César Palacios in der 76. Minute nach einer schönen Kombination zum 2:1-Endtsand für den Gastgeber traf.

Im nächsten Spiel der Youth League empfängt Union am 3. Oktober Sporting Braga im Stadion An der Alten Försterei (13 Uhr).