Champions-League-Rückspiel gegen PSG Der VfL Wolfsburg steht vor einem Schlüsselspiel

Den ersten kleinen Gewinn im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain verzeichnete der VfL Wolfsburg bereits vor dem Anpfiff des Hinspiels. Die vorher als verletzt geltende Lena Oberdorf stand nicht nur im Kader des VfL, sondern sogar direkt in der Startaufstellung.

Trainer Tommy Stroot berichtete zuvor noch von einem sicheren Ausfall der deutschen Nationalspielerin, die anschließend selbst von einer kleinen Wunderheilung sprach. Wie wichtig die 21-jährige Mittelfeldspielerin für das Wolfsburger Team ist, stellte sie direkt unter Beweis. Die Pariserinnen waren über weite Strecken des Hinspiels äußerst präsent in den Zweikämpfen und erschwerten es dem VfL somit, ihr Spiel aufzuziehen. Wenig verwunderlich fiel das einzige Tor des Abends in dem Highlight-schwachen Spiel nach einem Handelfmeter, den Wolfsburgs Dominique Janssen überzeugend verwandelte.

Die Stimmung beim VfL Wolfsburg ist vom Spiel gegen PSG abhängig

Und somit zeigte das Hinspiel bereits deutlich, worauf sich die Wolfsburger Fans am Donnerstag freuen dürfen: Eein zweikampfbetontes wie auch spannendes Spiel. Dafür spielt das Team wie schon in der letzten Champions-League-Saison in der großen Arena. Dort ist der VfL bisher noch ungeschlagen.

Jeder, der die Aktion gesehen hat, wusste, dass mindestens kurzfristig ein Einsatz nicht möglich ist. Tommy Stroot vor dem Hinspiel gegen PSG über Lena Oberdorfs Knieverletzung

Das galt auch lange für die bisherige Saison, bis das Team zuletzt erst Hoffenheim und nun auch im Spitzenspiel mit 0:1 dem FC Bayern München unterlag. Damit verloren die Wolfsburgerinnen nicht nur die Partie, sondern auch die Tabellenführung in der Bundesliga.

PSG konnte sein Auswärtsspiel bei Montpellier am Sonntagabend hingegen mit 1:0 gewinnen und dürfte demnach mit mehr Rückenwind in die Partie starten. Fehlen wird dort allerdings Elisa de Almeida. Die Innenverteidigerin sah nach dem zum Strafstoß führenden Handspiel die Gelb-Rote Karte und wird das Rückspiel deshalb verpassen.

26 Pflichtspiele waren die Wolfsburgerinnen vor der Niederlage gegen Hoffenheim ungeschlagen.

Bei einem möglichen Ausscheiden am Donnerstag könnte die so hoffnungsvoll gestartete Saison des VfL plötzlich eine bittere Wendung nehmen. Umso wichtiger ist die anstehende Partie für den restlichen Saisonverlauf. Mit dem 1:0-Auswärtserfolg befindet sich der VfL durchaus in einer vielversprechenden Ausgangsposition, wenngleich dem Hinspiel nach zu urteilen ein ebenso knappes Spiel zu erwarten ist.

In einem möglichen Halbfinale könnte sich der VfL Wolfsburg zudem auf eine Revanche mit den gegen Arsenal geforderten Bayern freuen. Zunächst gilt es dafür jedoch PSG zu schlagen. Vermutlich mit Lena Oberdorf, das würde jetzt allerdings niemanden mehr überraschen.

Zur Startseite