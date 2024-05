Christoph „Icke“ Dommisch im Interview „Mein erstes Live-Erlebnis hatte ich im Wellblechpalast“

Christoph Dommisch, man kennt Sie vor allem aus der bunten Berichterstattung rund um den American Football auf „Ran Football“. Nun werden Sie für Pro7 in den kommenden Wochen die Eishockey-WM begleiten. Wo pendeln Sie sich da ein, als lustiger berlinernder Pausenunterhalter oder ernsthafter Sidekick?

Nun erst einmal: Ich bin nicht nur lustig. Ich habe Sportjournalistik und Sportmanagement studiert, einen Magister als Abschluss. In erster Linie bin ich Sportjournalist, Reporter und von meinen Interessen breit aufgestellt. Ich fahre jetzt auf dem Weg zur WM nach Auschwitz, weil ich mir das angucken will und weil das leider nach dem Turnier nicht mehr klappt.

Was verbindet Sie mit diesem traurigen und bedrückenden Teil der deutschen Geschichte?

Politik hat mich schon immer interessiert. Auschwitz ist im weitesten Sinne auch Politik und es ist erschreckend, dass ich das Thema nicht an meiner Schule hatte.

Ging es bei Ihnen im Geschichtsunterricht nur bis 1933?

Ja, so war das natürlich nicht. Aber Auschwitz war nie auf dem Lehrplan. Dabei glaube ich, je früher man so was etwas sieht, desto eher kann man es zumindest greifen. Das ist jetzt vielleicht eine Floskel, wenn man sagt, es ist in der heutigen Zeit wichtig, sich ein Konzentrationslager anzuschauen. Denn es ist eigentlich immer wichtig.

Finale und dann schauen wir mal weiter. Christoph Dommisch

Nun ist es nicht einfach, den Bogen zum Thema Eishockey zu spannen. Versuchen wir es trotzdem. Was verbindet Sie mit dieser Sportart?

In meiner Kindheit waren die Eisbären präsent. So sechs, siebenmal war ich im Wellblechpalast, wenn mich Freunde mal mitgenommen haben. Das waren tatsächlich so meine ersten Sport-Liveerlebnisse in Berlin, noch bevor ich mal bei Hertha im Stadion war. Irgendwie ist Eishockey einfach eine coole Sache. Ich kann selbst nicht spielen, weil ich leider nicht Schlittschuhlaufen kann. Ich war nicht sonderlich sportlich, aber mein Job findet ja auf der anderen Seite statt. Ich bin einfach froh, bei einer Eishockey-WM vor Ort zu sein. In einem Land wie Tschechien, das Eishockey sehr liebt und hoffentlich sehr feiern wird.

Medial sind sie mit dem Football groß geworden, warum geht es nun ums Eishockey?

Ich bin zwar dem American Football verbunden, aber erst einmal bin ich Sportjournalist. Seitdem wir vor drei Jahren begonnen haben, auch die NHL auf ProSieben MAXX zu übertragen, habe ich halt wieder damit angefangen, auch Eishockey zu gucken. In der NHL habe ich eine Menge Spiele gesehen und bin dadurch zumindest, was die Topspieler angeht, drin im Thema.

Konnten Sie dem Bundestrainer vielleicht ein paar Tipps geben, wenn Sie die NHL so gut kennen? Was die deutschen Spieler in Nordamerika betrifft zum Beispiel?

Überhaupt nicht. Ich habe Harold Kreis auf der US-Reise, die wir im April gemacht haben, getroffen. Der guckt sich echt viele Spiele an. Beim letzten Spiel in Edmonton hat er mir Tipps gegeben. Mir gesagt, worauf ich achten muss. Und das macht er sehr, sehr gut.

Nun, Edmonton war ja wohl umsonst. Leon Draisaitl, Starspieler der Oilers, kommt nicht zur WM. Ihre drei besten Feldspieler fehlen den Deutschen. Wie können sie das kompensieren?

Klar, denken viele, dass das ist ein Riesennachteil für das Team ist. Aber, dass diese Spieler wie Draisaitl, Tim Stützle und Moritz Seider in der NHL so eine große Rolle spielen, ist ja eigentlich ein Produkt das Ergebnis, was hinten dran steht, an der tollen Entwicklung des deutschen Eishockeys. In der Jugendförderung hat sich so viel getan in den letzten Jahren. Da gibt es die Red Bull Akademie, dann die Mannheimer Jugend oder die Jungs, die dann alle nach Mannheim gehen in der Jugend und die Besten schaffen es in die NHL. Jetzt fehlen diese Leuchttürme natürlich. Aber die Jungs haben ja spätestens seit Olympia 2018 gezeigt, dass über den Teamspirit und den Glauben vieles möglich ist. Das sagen sie ja immer wieder. Wobei ich schon sagen muss als Fan, dass es bitter ist, wenn ein Moritz Seider nicht mit dabei ist. Es tut schon weh, dass man sich vergeblich bemüht hat, eine finanzielle Hilfe zu bekommen für die Versicherung von Seider, wenn der Spieler eigentlich sagt: Ja, ich habe Bock auf die WM. Wenn es an Gründen scheitert wie an einer Versicherung, dann macht das betroffen.

Noch mal zum Anfang: ProSieben ist eingestiegen und damit ja auch Sie. Was werden Sie denn während der Liveübertragungen genau veranstalten?

Also meine erste Aufgabe wird es sein, die deutsche Mannschaft zu begleiten. Jeden Tag. Wir wohnen im gleichen Hotel. Wir wollen, wenn Deutschland nicht spielt, natürlich immer in unseren Sendung Übertragungen abbilden, was jetzt gerade passiert bei der Nationalmannschaft passiert, wo jetzt vielleicht Wehwehchen sind oder aber auch mal den einen oder anderen Spieler noch ein bisschen besser vorstellen. Und dann darf werde ich während der Spiele die Pausen-Interviews machen.

Das klingt nicht so nach so dem Entertainment, das man vielleicht noch von früher von Ihnen kennt. Es wird also nicht passieren, dass Sie sich unbeholfen eine Eishockey-Ausrüstung überstülpen? Was ja im Lande des Vizeweltmeisters auch mehr traurig als belustigend wäre.

Ich verstehe, was sie mit dem Entertainer meinen. Als „ran“-Reporter habe ich eine klare Rolle bei der Eishockey WM, Nein, ich spiele schon eine klare Rolle. Die beste Rolle ist für mich jetzt meine neue Rolle, dass ich diese Interviews führe und damit nah bei der Nationalmannschaft bin. Das ist die beste Rolle, die ich mir vorstellen kann. Aber natürlich werde ich wie immer neugierig und mit dem gewissen Zuschauer:innen-Blick in Gespräche gehen und meine Fragen stellen.

Mit den Live-Übertragungen auf ProSieben bekommt die Eishockey-Nationalmannschaft eine größere Plattform als bislang. Was kann das für die Wahrnehmung der Sportart bedeuten?

Das ist immer die große Frage. Bringt es den Sport voran oder hat der Fernsehsender da einfach auch eine große Hürde, die übersprungen werden muss? Ich sage: Nationalmannschaft geht immer. Wenn der Bundesadler drauf ist, ist das immer was Besonderes für den Zuschauer, weil auch Menschen wie meine Tanten, meine Mutter, die sich vielleicht sonst nie ein Eishockeyspiel angucken würden, merken: Ach, Deutschland spielt eine WM.

Und dann haben wir das große Glück gehabt, dass in den letzten Jahren einfach wirklich große Erfolge mit der Nationalmannschaft gefeiert wurden. Zudem hat das Team viele interessante Charaktere dabei und einen Trainer, der Medienprofi ist. Der Harold Kreis überlegt sich schon vorher, welche Fragen kommen werden. Und er weiß, was er sagt, bevor das Interview anfängt. Das ist einfach gut, wenn jemand am Mikrofon vernünftig erklären kann, was in seinem Sport passiert, und vielleicht auch manchmal in lustiger Manier eine korrekte treffende Antwort geben kann.

Jetzt wagt er sich auf Eis. Christoph Dommisch (Mi.), 37, ist einem größeren Publikum durch die NFL-Übertragungen der Sportsendung ran bekannt. © Pro7

Hört sich begeistert und begeisternd an…

Ja, denn Ich glaube, dass jeder, der die Weltmeisterschaft jetzt zum Ersten Mal verfolgen wird auf der Plattform ProSieben, der wird sich hoffentlich ein wenig verlieben. Es geht einfach darum, die Emotionen zu transportieren. Wir können zeigen, dass Eishockey nun ein toller Sport ist, der schnell ist, der Härte und Emotionen hat.

Mal abgesehen von der Liebe zum Eishockey, was wünschen Sie sich denn sportlich für das deutsche Team?

Erst mal ins Finale kommen und dann sehen wir mal weiter - habe ich ja schon mal gesagt. Das war vielleicht etwas offensiv.

Warum? Klingt doch gut.

Ja, voll. Aber es wird schon schwer sein. Die Slowakei im ersten Spiel, das ist schon eine Hürde. Da müssen sie schon direkt da sein, sie sollten nicht mit einer Niederlage starten.

Ihren Spitznamen „Icke“ assoziieren ja viele mit der Berliner Schnauze. Dabei kommen eigentlich aus Brandenburg und der Brandenburger Akzent ist ein bisschen anderes als der Berliner...

Das ist richtig. Das wissen die meisten hier. Aber nicht die meisten Fernsehzuschauer. Also ich kann jetzt immer wieder nur sagen, bei mir klingt das nach Königs-Wusterhausen-Akzent. Ich weiß gar nicht, warum das sich nicht irgendwann rausgewaschen hat bei mir. Ich habe in meinem Studium gelernt Beiträge, zu vertonen, in klarem Hochdeutsch. Aber was soll es. Jetzt mache ich vielleicht ein bisschen für die Akzentverständigung in Deutschland. So viele kennen den Brandenburger Akzent ja nicht.