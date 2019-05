Relegation: VfB Stuttgart - 1. FC Union

Es bleibt beim 2:2, Union muss nach einem dramatischen Aufstiegskampf-Finale in die Relegation gegen den VfB Stuttgart! Das erste Spiel findet schon am Donnerstag, 23. Mai, 20.30 Uhr, in Stuttgart statt. Das Rückspiel wird am Montag, 27. Mai, An der Alten Försterei ausgetragen.