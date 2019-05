So geht es weiter

Die Mannschaft ist noch am Sonntagabend zurück nach Berlin geflogen und bereitet sich seit heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf das Relegationshinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr) beim VfB Stuttgart vor. Der Vorverkauf für die etwa 5000 Gästetickets in Stuttgart läuft bereits und ist Vereinsmitgliedern vorbehalten. Für alle die leer ausgehen oder aus anderen Gründen nicht nach Stuttgart fahren können, wird es wieder ein Public Viewing an der Alten Försterei geben. Übertragen werden beide Relegationsspiele im Fernsehen ausschließlich beim kostenpflichtigen Eurosport 2 HD Xtra bzw im Eurosport Player.

Der Vorverkauf für das Rückspiel am kommenden Montag in Berlin (Anpfiff ebenfalls 20.30 Uhr) hat soeben begonnen und läuft in drei Phasen ab. Aktuell sind die Dauerkarteninhaber an der Reihe, ab Mittwoch, 11 Uhr, Vereinsmitglieder ohne Dauerkarte. In beiden Fällen wird jeweils nur ein Ticket pro Person verkauft. Sollten nach den beiden Phasen noch Karten übrig sein, gibt es ab Freitag, 11 Uhr, eine weitere Möglichkeit für Mitglieder. Einen freien Verkauf wird es nicht geben.