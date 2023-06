„Das war gar nichts“ Füchse verspielen nach Euro-Hoch die Champions League

Jaron Siewert redete nicht lange drumherum. „Das war gar nichts“, sagte der Trainer der Füchse nach der deutlichen 19:25-Niederlage bei Frisch Auf! Göppingen. Nach dem Hoch in der European League und dem dortigen Pokalgewinn setzten die Berliner am Sonntag in der Bundesliga wieder da an, wo sie zuletzt aufgehört hatten: in einer sportlichen Achterbahnfahrt.

„Der Europapokal ist schon wieder in weite Ferne gerückt. Wir wollten ja das Tempo, den Spielwitz und den Spaß aus dem vergangenen Wochenende mitnehmen. Aber das war heute das schlechteste Angriffsspiel, das wir in dieser Saison hatten“, so der 29-Jährige und ergänzte: „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Rückrunde.“ Die Emotionalität war verflogen, die Chancenverwertung mehr als ausbaufähig und die individuelle Fehlerzahl zu hoch.

Restprogramm der Füchse Mittwoch, 7. Juni, 19.00 Uhr: Füchse - HSV Hamburg Samstag, 10. Juni, 15.30 Uhr: TBV Lemgo-Lippe - Füchse

Hans Lindberg, Mathias Gidsel, Fabian Wiede, Mijajlo Marsenic – keiner der Leistungsträger erreichte auch nur ansatzweise seine Standardwerte. Jeder von ihnen hatte von Beginn an mit der Effektivität zu kämpfen, sodass die Berliner bereits nach sechs gespielten Minuten mit 0:6 zurücklagen. Und dieser Rückstand sollte mit einigen Höhen und Tiefen auf dem Weg bis zum Abpfiff halten. Dazu stand am Ende ein neuer Negativrekord zu Buche: So wenig Treffer wie in Göppingen hatten die Füchse in dieser Saison noch nicht erzielt, bisher waren es immer mindestens 27 Tore. Die Lichtblicke, für die Jacob Holm und Nils Lichtlein im Rückraum sorgten, änderten an diesem Gesamteindruck wenig.

Die Champions League ist verspielt

„Ich weiß nicht, ob es Müdigkeit ist oder die letzte Fokussierung fehlte“, suchte Siewert nach Erklärungen. „Wir werden uns noch einmal über das Spiel unterhalten, das ist notwendig.“ Zwei Spiele stehen noch auf dem Programm: das letzte Heimspiel der Saison gegen den HSV Hamburg am Mittwoch (19.00 Uhr) und die Auswärtspartie beim TBV Lemgo-Lippe am Samstag (15.30 Uhr/beide Sky).

Fest steht aber jetzt schon, dass die letzte Chance auf die Champions League verspielt wurde. Bisher konnten die Berliner immerhin noch auf einen Ausrutscher der auf Platz zwei rangierenden Magdeburg hoffen, mit nun vier Punkten Rückstand und einem deutlich schlechterem Torverhältnis ist das aber passé.

Einen Auftritt wie gegen Göppingen sollten sich die Berliner trotzdem nicht noch einmal leisten. Allein schon, um ihre Ansprüche auf den Titelkampf zu unterstreichen und um eine bis zum Februar überzeugende Spielzeit ordentlich zu Ende zu bringen.