Unions neuer Stürmer Taiwo Awoniyi könnte schon am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach sein Debüt geben. "Taiwo ist ein Kandidat für Sonnabend," sagte Trainer Urs Fischer bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Der Nigerianer habe sowohl im Training mit der Mannschaft als auch in seinen individuellen Einheiten "den Eindruck gegeben, dass er spielbereit ist," so Fischer.



Nach seinem 20-Minütigen Debüt am vergangenen Wochenende dürfte auch Max Kruse auf ein bisschen mehr Einsatzzeit gegen seinen Ex-Verein Gladbach hoffen. Der Stürmer sei nach seiner langen Verletzungspause nun "näher dran" an 100 Prozent. "Er konnte diese Woche wieder ohne Schmerzen alle Einheiten absolvieren," sagte Fischer. Für 90 Minuten soll es aber auch am Samstag noch nicht reichen.