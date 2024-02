Der Rekordmeister in der Krise Ist der FC Bayern noch zu retten?

Drei Niederlagen innerhalb von acht Tagen kassierte der FC Bayern München zuletzt und scheint sich damit endgültig von der Meisterschaft verabschieden zu müssen.

Fraglich bleibt, ob und wie sich die Münchener von dieser sportlichen Katastrophe erholen. Wir haben drei Experten gefragt: Ist der FC Bayern noch zu retten? Alle Folgen unserer Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

FC Bayern zahlt jetzt für seine Fehlentscheidungen

Elisabeth Schlammerl schreibt unter anderem im Tagesspiegel über den FC Bayern. Sie sagt, der FC Bayern steckt zwar zurzeit in der Krise, könne aber genau so wieder aus dieser entkommen.

Es ist angesichts der monotonen Meisterschaften seit 2013 in Vergessenheit geraten: Wenn der FC Bayern schlecht spielt und verliert, beschleicht einem aufgrund der Aufgeregtheit vor allem im Umfeld des Vereins schnell das Gefühl, der Klub stehe mindestens vor dem Abstieg, wenn nicht gar vor der Auflösung.

Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Die Münchner stecken in einem sportlichen Tief, ja, sie bekommen nun ein bisschen die Quittung für falsche Entscheidungen in den vergangenen drei, vier Jahren.

Es ist nicht die erste Krise dieser Art in der jüngeren Vereinsgeschichte, und bis jetzt haben es die Bayern stets geschafft, die Abrissbirne fernzuhalten.

Im Gegenteil: Oft sind sie nach Tiefschlägen stark zurückgekommen. Wie zuletzt 2012. Wenn die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse aus der aktuellen Misere ziehen, bei der Sanierung des Kaders und möglichen Trainersuche, dann könnte nach dem Ende der alten Erfolgsserie gleich eine neue beginnen. Und das ist nur für den Verein und die Fans eine gute Nachricht, nicht aber für die Konkurrenz.

Am Ende sind es immer noch die Bayern

Julie Klostermann schreibt für den Tagesspiegel und kennt fast nur den FC Bayern als Meister. Sie sagt: Die nächste Saison wird für Bayern entscheidend.

Drei Niederlagen in Folge und mittlerweile acht Punkte Rückstand auf den ersten Platz in der Bundesliga. Hinzu kommt die schlechte Ausgangslage für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League und im DFB-Pokal ist man sowieso schon lange ausgeschieden.

Es sind düstere Aussichten für den FC Bayern München, der normalerweise als Bundesliga-Primus bekannt ist und für vieles steht, aber nicht für Misserfolg.

Als Hoffnung bleibt da nur noch die Erinnerung an die letzte titellose Saison: Denn, nachdem die Bayern 2012 ebenfalls leer ausgegangen waren, begann mit dem Triple in der darauffolgenden Saison bekanntermaßen eine ganz neue Serie.

8 Punkte beträgt der Rückstand der Bayern auf die Tabellenspitze aktuell

Fest steht aber auch, der Druck wird größer, besonders mit Blick auf die kommende Saison und das dort anstehende Champions-League-Finale, das in der Allianz-Arena in München stattfindet.

Dass sich der FCB ein erneutes „Finale dahoam“ nicht entgehen lassen will, ist klar. Der Weg bis dahin ist allerdings noch lang, länger als sich die Münchener ihn erhofft hatten.

Am Ende wäre es allerdings nur allzu typisch, wenn der deutsche Rekordmeister in der nächsten Saison zurückschlägt – schließlich sind es immer noch die Bayern.

Bayern wird sich selbst retten

Claus Vetter hat in seiner Zeit in der Ressortleitung noch keinen anderen deutschen Fußballmeister als die Bayern erlebt. Er glaubt, dass Leverkusen als Meister eine Ausnahme bleibt.

Ja. Der FC Bayern hat sich in dieser Saison sogar ein Stück selbst gerettet, indem er die Bundesliga vor der Höchststrafe bewahrt hat; nämlich vor dem zwölften Bayern-Meister-Titel in Serie.

Die anderen Klubs wissen ja gar nicht mehr, wie sich die Schale anfühlt, dass jetzt mit Bayer ausgerechnet ein eher farbloser Klub nach ihr greifen darf, geschenkt.

Konkurrenz belebt das Geschäft, die Bayern machen die Meisterschaft in dieser Saison wieder interessanter (wenn auch nicht mit Absicht). Auch wenn nun nach Julian Nagelsmann mit Thomas Tuchel der zweite deutsche Supercoach München gebückt verlassen wird.

Sie verbrauchen schon mal einen Startrainer oder einen Superstar, aber das hat immer einen hohen Unterhaltungsfaktor und bringt den Opfern ein hohes Schmerzensgeld.

Um die Zukunft der Bayern muss sich niemand sorgen, sie haben, und das beginnt in den Siebzigern, schon größere Krisen bewältigt. Allein, weil sie ganz andere Mittel zur Krisenbewältigung haben als die Konkurrenz in der eigenen Liga.

Dortmund und auch Leipzig hecheln seit Jahren im Titelrennen hinterher (der BVB auch mal tragisch knapp), Leverkusen wird es nach der ersten Meisterschaft und dem Abgang von Meistermacher Xabi Alonso nicht schaffen, den Titel zu verteidigen. Bayern wird Meister, in der Saison 2024/2025 und dieser Titel wird dann viel wertvoller sein als der 12. in Serie es gewesen wäre.