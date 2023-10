Deutschland gegen die USA Das DFB-Team dominiert und Gross trifft den Pfosten

11. Minute. Pascal Gross trifft den Pfosten. Da ist das deutsche Team im Pech. Nach einem starken Konter über Florian Wirtz und Niclas Füllkrug, landet der Ball bei Gross am Sechszehner. Dieser zieht direkt ab und trifft den rechten Pfosten.

4. Minute. Der erste Aufreger lässt nicht lange auf sich warten. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte von Weston McKennie ist plötzlich der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic auf und davon und netzt zur Führung für die USA ein. Glück für Mats Hummels und Antonio Rüdiger in der deutschen Innenverteidigung, dass Pulisic im Abseits stand.

Julian Nagelsmann (li.) bei der deutschen Nationalhymne. © Getty Images via AFP/Alex Grimm

Anpfiff. Etwas verspätet erfolgt der Anstoß in Hartford, was an der Schweigeminute liegt, die der DFB für die „während und nach dem verheerenden Terrorangriff auf Israel ums Leben gekommenen Menschen geben“ abgehalten hat. Das hatte der DFB kurz vor dem Anpfiff mitgeteilt.

Meine Erwartungshaltung ist die, dass wir die Art und Weise, die wir spielen wollen, mit einer gewissen Passion füllen. Es geht nicht primär um die richtige taktische Umsetzung. Julian Nagelsmann

20.45 Uhr. Abwehrspieler Mats Hummels feiert wie erwartet beim Länderspiel-Debüt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in Hartford gegen die USA nach über zwei Jahren sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 34 Jahre alte Dortmunder wird neben Antonio Rüdiger im Abwehrzentrum spielen. Den an einem grippalen Infekt erkrankten Münchner Joshua Kimmich ersetzt im defensiven Mittelfeld Pascal Groß. Der England-Profi wird im Zentrum neben Kapitän Ilkay Gündogan auflaufen.

Nagelsmann bietet im offensiven Mittelfeld die beiden 20 Jahre alten Jamal Musiala und Florian Wirtz zusammen auf. Dazu kommen Leroy Sané und Niclas Füllkrug als Angreifer. Insgesamt nimmt Nagelsmann fünf Veränderungen in der Startelf gegenüber dem 2:2 der DFB-Auswahl gegen Frankreich im September unter Interims-Teamchef Rudi Völler vor.

Die deutsche Startelf

ter Stegen - Tah, Hummels, Rüdiger, Gosens - Groß, Gündogan - Musiala, Wirtz - Sané, Füllkrug