Dramatischer Spieltag in der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund kann Patzer des FC Bayern nicht nutzen

Borussia Dortmund hat beim VfB Stuttgart die große Chance verpasst, in der Tabelle mit dem FC Bayern gleichzuziehen. Der BVB führte beim Abstiegskandidaten in Überzahl schon mit 2:0, musste dann den Ausgleich der kampfstarken Schwaben hinnehmen. In der Nachspielzeit erlöste Giovanni Reyna die Dortmund nur scheinbar, denn mit dem letzten Angriff des Spiels kamen die Stuttgarter durch Silas noch zum 3:3.

Auch der FC Bayern konnte parallel gegen die TSG Hoffenheim eine Führung nicht behaupten. Das 1:0 durch Benjamin Pavard konterte Andrej Kramaric nach der Pause mit einem direkt verwandelten Freistoß. Danach rannten die Bayern vehement an, kamen aber nicht mehr zum Siegtreffer.

In der Tabelle bleibt damit alles wie gehabt: Die Bayern führen mit zwei Punkten vor dem BVB. Union und Freiburg spielen erst am Sonntag, RB Leipzig bezwang am Samstag den FC Augsburg mit 3:2 (3:1).

Außerdem trennten sich der 1. FC Köln und Mainz 05 1:1-Unentschieden. Am Freitag hatte Schalke 04 im Tabellenkeller einen wichtigen 5:2-Sieg gegen Hertha BSC gefeiert. (Tsp)