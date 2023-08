Druck erfolgreich standgehalten Recurve-Frauen gewinnen Gold bei der Bogen-WM

Es ging um nichts Geringeres als die Qualifikation für Olympia. Diesem Druck musste das deutsche Recurve-Frauenteam bei der Bogen-WM in Berlin am Freitag standhalten – und bewies Nervenstärke. Im Halbfinale besiegte das Team um Charline Schwarz, Michelle Kroppen und Katharina Bauer zunächst Mexiko und setzte anschließend noch einen obendrauf und gewann sensationell Gold im Finale gegen Frankreich mit 5:3.

Auf den Rängen brach am Freitagnachmittag der Jubel aus, als der Sieg des deutschen Teams feststand. Die Recurve-Frauen gewannen Gold und dürfen somit auch mit drei deutschen Frauen im Einzelwettbewerb bei Olympia 2024 in Paris an den Start gehen. Es war außerdem der dritte Titel in der WM-Geschichte für deutsche Bogenschützen.

Bereits am Mittwoch glaubte das Team um Schwarz, Bauer und Kroppen, den Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert zu haben. Denn dort hatten sie das entscheidende Viertelfinale gegen die USA mit 5:3 gewonnen.

Am Freitag, kurz vor den Team-Entscheidungen der Recurve-Frauen, gab die World Achery dann aber bekannt, dass die Team-Quotenplätze für die Olympischen Spiele nur an die Medaillengewinner gehen.

„Das gibt Kraft für den Weg zu Olympia“

„Unmittelbar nach dem Einzug in das Halbfinale hatten die Teams aus Deutschland und den Niederlanden sowie Mexiko gemeinsam mit den für Paris gesetzten Gastgeberinnen gejubelt, weil alle an den Gewinn des Team-Quotenplatzes glaubten“, hieß es vonseiten des Deutschen Schützenbundes. Doch dieser Jubel kam zu früh.

Bundestrainer Oliver Haidn hatte sich trotz der plötzlichen Wendung zuversichtlich gegeben am Freitagvormittag: „Die Entscheidung wurde uns gerade mitgeteilt. Das gilt es jetzt zu akzeptieren. Wir fokussieren uns auf die Matches und wollen gewinnen.“ Und das gelang dem deutschen Frauenteam furios.

„Weltmeister! Es fühlt sich super an. Das toppt nochmals den EM-Titel und gibt Kraft für den Weg zu Olympia“, meinte Bauer. Und Schwarz ergänzte: „Ich wusste, es ist möglich, weil wir ein starkes Team sind. Letzte Saison war eine Mega-Saison, diese Saison haben wir uns etwas schwer getan, aber wir haben uns alle bestens vorbereitet und können uns aufeinander verlassen.“