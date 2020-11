Die Fahrt nach Dänemark ist für Ajax Amsterdam eine Reise mit Hindernissen geworden. Etliche Profis haben wegen der unterschiedlichen Corona-Regeln in Europas Staaten keine Einreise nach Dänemark erhalten und dürften somit am Dienstag nicht zum Spiel der Champions League beim FC Midtjylland in Herning antreten. Ajax-Trainer Erik ten Hag hat sich darüber beklagt. „Ist das noch Fairplay oder geht es in Richtung Wettbewerbsverzerrung?“, hat ten Hag gesagt.

Ein Europapokalwettbewerb ist ein Spiel ohne Grenzen, anders war es auch nie gedacht und anders sollte es auch nie gedacht sein. Mannschaften aus verschiedenen Ligen spielen hier zusammen in einer großen Liga. Was derzeit in Europa passiert sind Maßnahmen im Kampf gegen das Virus, dass sie in ihrem Kern gegen ein vereintes Europa operieren, ist evident.

Dem Virus sollen Grenzen gesetzt werden, in diesem Zuge werden mitunter allerdings auch den Menschen Grenzen gesetzt. Ein Wettbewerb wie die Champions League kann vor diesem Hintergrund nicht so funktionieren, wie es funktionieren sollte. Insofern hat ten Hag Recht.

Es spielt in diesem Zusammenhang schon eine Rolle, dass angeblich elf Spieler des Traditionsklubs aktuell am Coronavirus infiziert sein sollen. Dass die Dänen im Fall Ajax anscheinend vorsichtig operieren ist nachvollziehbar, die Motivation wird kaum die sein, mit dieser Ausgrenzung zu drei Punkten gegen den Favoriten zu kommen.

Natürlich ist es bitter, dass Ajax nur mit 17 Spielern in Dänemark angekommen ist. Es ist ein verzerrter Wettbewerb mit Sternchen. Der ist immer noch besser, als kein Wettbewerb, finden viele Klubs - denn es geht ja auch um ihre finanzielle Existenz. Wem das zu billig ist, der sollte nicht teilnehmen. Die Alternative heißt: aufhören.