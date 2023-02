Günstiges Los in der Europa League 1. FC Union trifft im Achtelfinale erneut auf Union St. Gilloise

Nach dem Triumph in der Qualifikationsrunde der Europa League am Donnerstagabend trifft der 1. FC Union Berlin im Achtelfinale wie bereits in der Gruppenphase auf den belgischen Erstligisten Union St. Gilloise. Das ergab die Auslosung am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union im schweizerischen Nyon.

Bayer Leverkusen trifft auf den ungarischen Club Ferencvaros Budapest, der SC Freiburg muss sich mit dem italienischen Topclub Juventus Turin messen.

Union hatte im bislang wichtigsten Europapokalspiel der Vereinsgeschichte am Donnerstagabend 3:1 (2:0) gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam gewonnen und somit nach einem 0:0 im Hinspiel den Achtelfinaleinzug perfekt gemacht.

Der Tabellen-Dritte der Fußball-Bundesliga hat am 9. März zunächst Heimrecht im Stadion an der Alten Försterei. Am 16. März steht das Rückspiel in Belgien an. Gegen Saint-Gilloise hatten die Eisernen schon in der Gruppenphase gespielt. Zu Hause verlor man mit 0:1.

Überschattet war das Rückspiel im November beim derzeitigen Tabellenzweiten der Jupiler Pro League von einem Aufenthaltsverbot für die Union-Fans am Spielort in Leuven, nachdem die UEFA keine Gästefans im Stadion zugelassen hatte.

Grund waren Ausschreitungen beim vorangegangenen Union-Spiel in Malmö. Diesmal stehen der Unterstützung durch die Union-Fans keine rechtlichen Hürden durch die belgischen Behörden oder die UEFA im Weg.

Hammerlos für Freiburg

Der SC Freiburg hatte sich als Gruppensieger bereits für die Runde der besten 16 qualifiziert. Dort muss er gegen einen der wohl schwersten Gegner antreten: Das Team von Trainer Christian Streich trifft zunächst auswärts auf den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin.

Bayer Leverkusen trifft wie der 1. FC Union auf einen alten Bekannten: Für die Rheinländer geht es zunächst zuhause gegen Ferencvaros Budapest. Der ungarische Rekordmeister war bereits in der vergangenen Saison Gruppengegner in diesem Wettbewerb. Bayer gewann das Heimspiel 2:1, Ferencvaros das Rückspiel mit 1:0.

Leverkusen gewann sein Rückspiel der Zwischenrunde bei der AS Monaco am Donnerstagabend mit 5:3 (3:2, 2:1) im Elfmeterschießen. Damit hatte das Team von Trainer Xabi Alonso nach dem Vorrunden-Aus in der Champions League und trotz des 2:3 vor einer Woche im eigenen Stadion ebenfalls das Achtelfinale erreicht.

In der Runde der letzten 16 stehen auch der FC Arsenal, Feyenoord Rotterdam und Fenerbahce Istanbul. Das Finale ist am 31. Mai in Budapest. (dpa)

