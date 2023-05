Hamburger SV in der Relegation gegen VfB Tim Walter hat noch eine Rechnung offen

Wer es gut mit Tim Walter hält, der ist der Meinung, dass der Mann dem Profifußball guttut. Dass der Trainer des Hamburger SV das Herz auf der Zunge trägt, spricht, wie er denkt. Alle anderen sind eher der Meinung, dass der 47-Jährige an seinen öffentlichen Auftritten arbeiten könnte. „Is’ mir scheißegal“, ist ein Satz von Tim Walter, den er häufig verwendet, wenn ihm eine Frage nicht passt. Sicher ist, dass ihm die kommenden beiden Spiele, die er als Trainer bestreitet, nicht egal sein werden.

Der Hamburger SV bekommt es am Donnerstag und am kommenden Montag in der Relegation gegen den VfB Stuttgart zu tun. Es geht um den Aufstieg respektive den Verbleib in der Bundesliga. Walter und der HSV wähnten sich am Wochenende bereits im Oberhaus des deutschen Fußballs. Doch in der 99. Minute erzielte Heidenheim den Siegtreffer und stieg auf.

„Wir fahren da hin, um zu gewinnen. Tim Walter, Trainer Hamburger SV

Das passte zu der jüngeren Historie des Klubs. Bereits zum fünften Mal in Folge versucht sich der HSV am Aufstieg. Zuletzt fehlte immer ein Quäntchen Glück oder Klasse. Dieses Mal wird es den Hamburgern, glaubt man Walter, gelingen. „Wir fahren da hin, um zu gewinnen“, sagt er.

2019 war Walter beim VfB

Dort kennt man den Fußballlehrer noch allzu gut. 2019 sollte er den Verein für Bewegungsspiele mit seinem offensiven Ballbesitzfußball nach vorne bringen. Walter war authentisch. In seinem Fall heißt das: schroff, mit einem Hang zur Arroganz. Manche beim VfB kamen damit klar, viele nicht so sehr. Nach gerade mal einem guten halben Jahr war Tim Walter Geschichte beim VfB.

Er habe damals sehr viel gelernt, sagt er heute über seine Zeit in Stuttgart. Zwischen den Zeilen bei vielen seiner Aussagen lässt sich aber herauslesen, dass er es seinem Ex-Klub schon ein bisschen heimzahlen will. Einen Tim Walter entlässt man nicht nach nur einem halben Jahr. So sieht das jedenfalls Tim Walter.