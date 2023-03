Hertha verpasst Sieg gegen Mainz Ein 1:1, das nicht wirklich weiterhilft

Marc Kempf kam aus dem Hintergrund – und er kam mit Wucht. Der Innenverteidiger flog durch die Luft, er traf den Ball mit dem Kopf und setzte ihn an die Latte des Mainzer Tores. Das Gebälk schepperte, und die Zuschauer im Berliner Olympiastadion, zumindest die Fans von Hertha BSC, stöhnten auf.

Es wäre das 2:1 für den Berliner Fußball-Bundesligisten, der im Abstiegskampf jeden Punkt benötigt. Doch gegen Mainz 05 musste er sich am Samstag, nach zuvor zwei Heimsiegen und trotz eines engagierten Auftritts, mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden und nur einem Zähler begnügen.

Trainer Schwarz hatte seine Mannschaft nach der Niederlage in Leverkusen auf zwei Positionen verändert. Marton Dardai rückte (für Agustin Rogel) in die Dreierkette, und im Sturm erhielt Jessic Ngankam den Vorzug vor Dodi Lukebakio, weil er laut Schwarz „mehr Körperlichkeit im Anlaufen“ einbringt.

Hertha BSC - FSV Mainz 05 1:1 (1:0) Hertha: Christensen - Uremovic, Kempf, Dardai - Marco Richter (72. Kenny), Cigerci (64. Sunjic), Plattenhardt - Tousart, Serdar (89. Kanga) - Ngankam (72. Lukebakio), Niederlechner (64. Jovetic).

Mainz: Zentner - Hanche-Olsen, Bell, E. Fernandes - da Costa (58. Widmer), Barreiro Martins (80. Kohr), Stach, Caci (46. Martín), Ingvartsen (58. Onisiwo), J. Lee (58. Barkok) - Ajorque.

Schiedsrichter: Cortus.

Zuschauer: 41.689.

Tore: 1:0 Ngankam (18./Handelfmeter), 1:1 Ajorque (57.).

Die ganze Partie war, wie zu erwarten, mehr von Körperlichkeit geprägt als von fußballerischer Klasse. Aber im Unterschied zu den beiden vorangegangenen Heimsiegen gegen Gladbach und Augsburg begann Hertha deutlich stärker. Die Berliner waren gleich drin im Spiel und bestimmten das Geschehen.

Von den Mainzern, die sich mit vier Siegen am Stück immerhin auf Platz sieben in der Tabelle vorgearbeitet hatten, war in der ersten Hälfte wenig zu sehen, ihre Darbietung bieder und einfallslos. Meist schlugen sie den Ball hoch und weit auf den riesigen Ludovic Ajorque. Vor Probleme stellten die Gäste Hertha damit nicht.

Die Berliner machten es gut. Sie waren konzentriert, arbeiteten eifrig gegen den Ball und hatten schon nach drei Minuten eine gute Kontergelegenheit über Suat Serdar und Ngankam. Dessen Hereingabe von der rechten Seite verpasste Florian Niederlechner in der Mitte um einen Schritt. Kurz darauf war ein Distanzschuss Serdars nicht platziert genug, um Robin Zentner im Mainzer Tor vor ernste Probleme zu stellen.

Die Elfmeterentscheidung für Hertha überraschte alle im Stadion

Der Ex-Mainzer Serdar war in der ersten Hälfte einer der auffälligsten Spieler auf dem Feld. Im Hinspiel hatte er noch krank gefehlt, umso mehr schien er sich am Samstag im Olympiastadion beweisen zu wollen. Nach einer Viertelstunde hatte er die nächste gute Chance für seine Mannschaft, als er eine Hereingabe von Lucas Tousart volley nahm und knapp das Tor verfehlte.

Die Gelegenheit schien vertan, doch dann intervenierte zum Erstaunen der 41.689 Zuschauer, aber auch der Spieler wie des Schiedsrichters der Videoassistent aus Köln. Bei Tousarts Flanke hatte Leandro Barreiro den Ball mit seiner Hand touchiert. Benjamin Cortus schaute sich alles selbst am Monitor an und entschied dann auf Elfmeter für Hertha. Ngankam verwandelte sicher zur verdienten Führung für sein Team.

Nach der Pause waren die Gäste etwas stärker, ohne zunächst wirklich gut zu sein. Trainer Bo Svensson bereitete an der Seitenlinie schon einen Dreifachwechsel vor, da gelang seiner Mannschaft quasi aus dem Nichts der Ausgleich. Ajorque traf nach gut einer Stunde von der Strafraumgrenze mit einem Schlenzer in den Winkel zum 1:1.

Hertha wirkte von dem Treffer erst einmal sichtlich mitgenommen. Die Mannschaft büßte ihre Dominanz ein, während sich die Gäste nun mehr zutrauten und das Geschehen in die Hälfte der Berliner verlagerten.

Doch Hertha fing sich wieder, hatte durch Kempfs Kopfball an die Latte nach einer Ecke von Marvin Plattenhardt die große Chance zur erneuten Führung. Wenig später verfehlte der eingewechselte Lukebakio mit einem Schlenzer knapp das Tor. Es war die letzte Gelegenheit für Hertha, dem Spiel doch noch die gewünschte Wende zu geben.

