Nach fast anderthalb Jahrzehnten hat Max Eberl die Beziehung zu seinem Herzensverein vorzeitig beendet. Auf einer Pressekonferenz teilte er seinen Rücktritt als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach mit. Der 48-Jährige begründete dieses Schritt mit gesundheitlichen Gründen.

"Ich beende etwas, was mein Leben war. Fußball ist mein Leben, meine Freude - viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude, mein Spaß", sagte Eberl. "Ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich muss auf den Menschen Max Eberl aufpassen, das ist die höchste Verantwortung, die ich habe." Er habe in den vergangenen Monaten vertrauensvolle Gespräche mit dem Verein geführt, die öffentlichen Spekulationen seien aber ein ganz gutes Beispiel dafür, was auf der Welt passiere. "Was in den letzten 24 Stunden daraus gemacht wurde, was spekuliert wird, das ist es, was mich krank macht."

Die Berichte über die angeblichen Gründe für seinen Rücktritt entsprächen nicht der Wahrheit. Es sei kein verletzter Stolz. „Es ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann, weil ich müde, weil ich erschöpft bin.“



Eberls Vertrag ist eigentlich noch bis Ende Juni 2026 gültig. Seit Oktober 2008 ist Eberl als Sportdirektor für seinen Gladbach im Einsatz, seine Arbeit wurde über viele Jahre in hohem Maße geschätzt. Der ehemalige Jugendspieler des FC Bayern München wurde in der Vergangenheit auch immer mal wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Durch die massive sportliche Krise in der aktuellen Saison geriet Eberl aber auch in Gladbach in die Kritik. Er hatte vor der Spielzeit Adi Hütter für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Marco Rose geholt, dessen frühzeitig feststehender Weggang von Gladbach zu Borussia Dortmund bereits zu Missstimmungen geführt hatte.

Nach 20 Spielen in dieser Saison rangiert die Gladbacher Borussia unter Hütter aber nur auf dem zwölften Tabellenplatz. Mit 22 Punkten hat der Klub nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

Eberl soll laut „Bild“ mit einem Teil der Mannschaft, die in dieser Saison schon zehn Niederlagen kassierte und jüngst sich mit dem Aus im DFB-Pokal gegen Hannover 96 blamierte, am Donnerstagabend bereits das Gespräch gesucht haben. Laut Sport1 soll er schon vor Weihnachten mit Abschiedsgedanken auf die Führung des Klubs zugegangen sein. Eberl soll nicht mehr das Gefühl haben, dass er die Mannschaft weiterentwickeln könne. (dpa/Tsp)