Karten neu gemischt im Berliner Football Adler empfangen Rebels zum Derby an alter Wirkungsstätte

Das Derby der beiden Berliner Teams in der German Football League (GFL) steht in diesem Jahr unter dem Motto „Alles Neu“. Wenn die Adler am Sonnabend im Poststadion die Rebels empfangen (17 Uhr), gibt es keinen klaren Favoriten. Obwohl die Adler in der letzten Saison mit Platz vier zwei Ränge besser abschnitten als die Charlottenburger. Dass im letzten Jahr beide Teams auswärts gewinnen konnten bei den zwei Aufeinandertreffen ist auch nicht der Grund für den so schwer einschätzbaren Ausgang.