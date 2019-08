Der Fall Tönnies ist nicht der erste, bei dem der Schalker Ehrenrat eine seltsame Rolle einnimmt. Es gibt auch eine Causa aus dem Jahr 2016. Ein Aufsichtsratsmitglied des FC Schalke 04 fordert den Vorsitzenden Clemens Tönnies dazu auf, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen und bietet ihm einen geordneten Rückzug aus dem Gremium an. Es ist ein weiterer Versuch, den polarisierenden Vereinschef zu stürzen. Tönnies reagiert erbost und leitet ein Ehrenratsverfahren ein. Dieser steht, anders als heute, noch ohne Richter dar – und beschließt die Suspendierung des Aufsichtsratsmitglieds wegen „versuchter Täuschung“. Das Aufsichtsratsmitglied soll nicht zulässige Absprachen mit dem Wahlausschuss getätigt haben.

Doch das Landgericht Essen kassiert das Urteil und wirft dem Ehrenrat vor, seine Kompetenzen überschritten zu haben. Klaus Bernsmann, damals wie heute Ehrenratsmitglied und früherer Anwalt Tönnies‘, teilt daraufhin auf der Mitgliederversammlung mit, dass er von dem Urteil deshalb nichts halte, da es von einem einzigen Richter gesprochen wurde – im Ehrenrat aber fünf Personen säßen. Zwar wurde das Verfahren letztlich eingestellt und dem FC Schalke 04 aufgrund eines Formfehlers rechtgegeben. Doch gerade diese eine Äußerung Bernsmanns sagt viel darüber aus, wie es offenbar um das Selbstverständnis des Gremiums bestellt ist.

Nachdem sich Clemens Tönnies in der vergangenen Woche rassistisch über Afrikaner geäußert hatte, leitete der Ehrenrat – die „Ethik-Kommission“ des Vereines – erstmals gegen Tönnies ein Verfahren ein. Und weil dieser aus eigener Erfahrung wusste, was auf ihn zukommt, kam auch er gleichzeitig auf den Ehrenrat zu. Das nicht wirklich überraschende Ergebnis von Dienstagnacht: keine Suspendierung. Stattdessen wurde Tönnies sogar vom erhobenen Vorwurf des Rassismus freigesprochen. Er habe lediglich „gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen“. Sein Bedauern reichte dem Ehrenrat, dieser „begrüßt die Haltung von Clemens Tönnies“ sogar in seiner Erklärung. Somit darf er im November wie gewohnt weitermachen.

Dabei führt die Entscheidung in der Causa Tönnies – gerade im Vergleich zum vorangegangenen Fall – die Vereinssatzung ad absurdum. In dieser heißt es, dass der Verein „rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen gegenüber anderen Menschen, insbesondere auf Grund ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit (...)“ aktiv entgegentritt.

Tönnies kam seiner Amtsenthebung zuvor

Neben der „Enthebung aus Vereinsämtern auf Zeit und Dauer“, die Tönnies letztlich selbst angeboten hat, ist auch ein Ausschluss eine mögliche Konsequenz. Und zwar dann, wenn ein schwerer Verstoß gegen die Vereinssatzung oder grob vereinsschädigendes oder unehrenhaftes Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins, „insbesondere bei Kundgabe rassistischer oder ausländerfeindlicher Gesinnung“ vorliegt. Warum jene Punkte im konkreten Fall nicht zutreffen, bleibt wohl das Geheimnis des Ehrenrates.

Diesem Ehrenrat gehören neben dem Bochumer Universitätsprofessor und Strafverteidiger Bernsmann, Pfarrer Hans-Joachim Dohm und Steuerberater Bernhard Terhorst auch Richterin Kornelia Toporzysek und Richter Götz Bock an. Sie alle sind, wie es die Statuen vorschreiben, mindestens fünf Jahre Mitglieder im Verein und mindestens 30 Jahre alt. Auch die Vorgabe, dass mindestens zwei der fünf Ehrenratsmitglieder Richter sein müssen, ist – anders als noch 2016 – erfüllt. Gewählt wird der Ehrenrat auf der Mitgliederversammlung. Zu den Aufgaben zählen die Überprüfung von Vereinsausschlüssen, wenn Streitigkeiten zwischen Mitgliedern oder einem Mitglied und dem Verein vorliegt. Zudem kann der Ehrenrat – wie im Fall Tönnies – eingreifen, „wenn ihm grob unsportliches oder vereinsschädigendes Verhalten von Mitgliedern“ bekannt wird.

Tönnies' Aussagen stufte der Ehrenrat aber nicht als so gravierend ein, als dass er ihn aus dem Verein ausschließen müsste. Er bleibt Mitglied und ist bald auch wieder Chef des gesamten Vereins. Anders als besagtes Aufsichtsratsmitglied, das Tönnies nach den Vorfällen aus dem Jahr 2016 aus seinem Gremium loswerden wollte. Und mithilfe des Ehrenrats, Schalkes unabhängigem Vereinsgericht, hatte er das ja auch geschafft.